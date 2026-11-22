Изначально предполагалось, что подразделения 10-й танковой дивизии бундесвера совершат марш на восточный фланг альянса автомобильным транспортом. Однако после обсуждений внутри НАТО организаторы выбрали альтернативный способ доставки. В альянсе учитывали вероятность того, что перемещение крупных немецких военных колонн может быть воспринято Москвой как демонстрация силы. Представитель военных структур НАТО пояснил изданию, что корректировка логистики является частью обычного планирования, направленного на поддержание обороноспособности и предотвращение эскалации.