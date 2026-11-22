Bild: ФРГ изменила план переброски танков в Литву из-за возможной реакции России
Германия решила доставить бронетехнику для военных маневров Grand Eagle 26 в Литве по железной дороге, отказавшись от первоначального плана перемещения танковых колонн через Польшу. Как сообщает Bild со ссылкой на источники в военных кругах, корректировка маршрута связана с опасениями НАТО спровоцировать дополнительную напряженность в отношениях с Россией.
Изначально предполагалось, что подразделения 10-й танковой дивизии бундесвера совершат марш на восточный фланг альянса автомобильным транспортом. Однако после обсуждений внутри НАТО организаторы выбрали альтернативный способ доставки. В альянсе учитывали вероятность того, что перемещение крупных немецких военных колонн может быть воспринято Москвой как демонстрация силы. Представитель военных структур НАТО пояснил изданию, что корректировка логистики является частью обычного планирования, направленного на поддержание обороноспособности и предотвращение эскалации.
В Минобороны Германии изменение схемы перевозки назвали стандартной практикой военной подготовки. Ведомство подчеркнуло, что армия должна владеть различными способами оперативного перемещения личного состава и техники, в том числе для применения в чрезвычайных обстоятельствах.
В маневрах Grand Eagle 26 задействованы около 1,8 тыс. военнослужащих и более 750 единиц техники. Учения предназначены для отработки быстрого развертывания немецких подразделений на восточном направлении НАТО. Параллельно Берлин готовит размещение в Литве к концу 2027 года постоянного военного контингента численностью около 5 тыс. человек. Его основу составит 45-я танковая бригада.