Автор признанного иноагентом канала «Красный темник» не намерен закрывать ресурс
Депутат Краснодарской городской думы от КПРФ Александр Сафронов сообщил «Ъ», что будет продолжать публикации своего информационно-аналитического ресурса «Красный темник», который решением Минюста 20 ноября был включен в реестр иностранных агентов. По словам депутата, решение Минюста стало для него неожиданным, ранее он ни разу не получал предупреждений по поводу своего контента.
Ресурс «Красный темник» (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) существует в сети Telegram с 2017 года, имеет более 9,9 тыс. подписчиков, публикует собственные материалы депутата Сафронова и тексты других авторов. В канале депутат высказывается по поводу городских проблем Краснодара, в период избирательных кампаний сообщает о нарушениях законодательства о выборах. Одна из наиболее заметных тем последнего времени — планы властей Краснодара построить в зеленой зоне на набережной Кубани храм, чем недовольна часть жителей микрорайона.
В сообщении Минюста указано, что Telegram-канал «публикует недостоверную информацию о деятельности органов власти РФ, призывает к участию в несанкционированных акциях и митингах, распространяет материалы иностранных агентов». Парламентарий предполагает, что речь идет о старых материалах с упоминанием лиц, позднее получивших статус иноагента. Что касается претензий относительно дискредитации власти, то депутат настаивает, что все опубликованные в его канале сведения являются достоверными.