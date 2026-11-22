Ресурс «Красный темник» (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) существует в сети Telegram с 2017 года, имеет более 9,9 тыс. подписчиков, публикует собственные материалы депутата Сафронова и тексты других авторов. В канале депутат высказывается по поводу городских проблем Краснодара, в период избирательных кампаний сообщает о нарушениях законодательства о выборах. Одна из наиболее заметных тем последнего времени — планы властей Краснодара построить в зеленой зоне на набережной Кубани храм, чем недовольна часть жителей микрорайона.