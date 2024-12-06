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Коммерсантъ FM
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Хинштейн назвал честью назначение главой Курской области

Александр Хинштейн, назначенный накануне врио губернатора Курской области, сообщил, что в ближайшее время отправится в регион и приступит к работе. Он отметил, что в Курской области «работы много», но назначение на пост для него «огромная честь».

Александр Хинштейн

Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это огромная честь и большая ответственность — регион непростой, работы много. Сделаю все, чтобы выполнить поставленные президентом задачи и завоевать доверие курян. Нет большего счастья, чем служить нашей стране, нашему народу и нашему президенту»,— написал господин Хинштейн в Telegram.

Чем известен Александр Хинштейн

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Президент Владимир Путин вчера, 5 декабря, назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Он сменил на посту Алексея Смирнова, который досрочно подал в отставку в связи с переходом на другую работу. В Госдуме пообещали помочь новому губернатору в соцэкономическом развитии Курской области.

Господин Хинштейн в 2016–2018 годах работал советником директора Росгвардии. С февраля 2019-го стал зампредом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В январе 2020 года был назначен председателем комитета по информполитике, информационным технологиям и связи.

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Фотогалерея

Курская область в объективе «Ъ»

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Колонна армейских грузовиков, попавшая под обстрел на одной из дорог в Суджанском районе

Колонна армейских грузовиков, попавшая под обстрел на одной из дорог в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Транспортировка солдат и артиллерии к району боевых действий

Транспортировка солдат и артиллерии к району боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный вертолет Ка-52 патрулирует небо на Курской областью

Военный вертолет Ка-52 патрулирует небо на Курской областью

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военные на обочине помогают завести гражданский автомобиль

Российские военные на обочине помогают завести гражданский автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военные грузовики едут по трассе

Военные грузовики едут по трассе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный корреспондент Александр Коц на трассе в Курской области у дорожного знака города Суджа

Военный корреспондент Александр Коц на трассе в Курской области у дорожного знака города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Разбитый ударом украинского дрона гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника на трассе между Курском и Суджей

Военная техника на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танк на трассе у города Суджа

Танк на трассе у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший грузовик под городом Суджа

Сгоревший грузовик под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона автомобиль у деревни Нижнее Гридино

Разбитый ударом украинского дрона автомобиль у деревни Нижнее Гридино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гранаты на земле у города Суджа

Гранаты на земле у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Горящий перевернутый автомобиль под городом Суджа

Горящий перевернутый автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль под городом Суджа

Сгоревший автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Раздача гуманитарной помощи в курском НКО «Домик добрых дел» для эвакуированных жителей приграничных районов

Раздача гуманитарной помощи в курском НКО «Домик добрых дел» для эвакуированных жителей приграничных районов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Очередь эвакуированных жителей приграничных районов в курском НКО «Домик добрых дел»

Очередь эвакуированных жителей приграничных районов в курском НКО «Домик добрых дел»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Изготовление маскировочной сети в волонтерской мастерской Курска

Изготовление маскировочной сети в волонтерской мастерской Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сбор денег на закупку необходимых материалов для курской волонтерской мастерской по изготовлению маскировочных сеток

Сбор денег на закупку необходимых материалов для курской волонтерской мастерской по изготовлению маскировочных сеток

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Палаточный лагерь для эвакуированных жителей в Курской области

Палаточный лагерь для эвакуированных жителей в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянный дом в Железнодорожном округе Курска

Обстрелянный дом в Железнодорожном округе Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая витрина магазина в Курске

Разбитая витрина магазина в Курске

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Местные жители укрываются от обстрелов в Курске

Местные жители укрываются от обстрелов в Курске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянные автомобили в Курске

Обстрелянные автомобили в Курске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следующая фотография
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Колонна армейских грузовиков, попавшая под обстрел на одной из дорог в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Транспортировка солдат и артиллерии к району боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный вертолет Ка-52 патрулирует небо на Курской областью

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военные на обочине помогают завести гражданский автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военные грузовики едут по трассе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный корреспондент Александр Коц на трассе в Курской области у дорожного знака города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танк на трассе у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший грузовик под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона автомобиль у деревни Нижнее Гридино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гранаты на земле у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Горящий перевернутый автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Раздача гуманитарной помощи в курском НКО «Домик добрых дел» для эвакуированных жителей приграничных районов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Очередь эвакуированных жителей приграничных районов в курском НКО «Домик добрых дел»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Изготовление маскировочной сети в волонтерской мастерской Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сбор денег на закупку необходимых материалов для курской волонтерской мастерской по изготовлению маскировочных сеток

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Палаточный лагерь для эвакуированных жителей в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянный дом в Железнодорожном округе Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая витрина магазина в Курске

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Местные жители укрываются от обстрелов в Курске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянные автомобили в Курске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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