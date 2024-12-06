Хинштейн назвал честью назначение главой Курской области

Александр Хинштейн, назначенный накануне врио губернатора Курской области, сообщил, что в ближайшее время отправится в регион и приступит к работе. Он отметил, что в Курской области «работы много», но назначение на пост для него «огромная честь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это огромная честь и большая ответственность — регион непростой, работы много. Сделаю все, чтобы выполнить поставленные президентом задачи и завоевать доверие курян. Нет большего счастья, чем служить нашей стране, нашему народу и нашему президенту»,— написал господин Хинштейн в Telegram.

Президент Владимир Путин вчера, 5 декабря, назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Он сменил на посту Алексея Смирнова, который досрочно подал в отставку в связи с переходом на другую работу. В Госдуме пообещали помочь новому губернатору в соцэкономическом развитии Курской области.

Господин Хинштейн в 2016–2018 годах работал советником директора Росгвардии. С февраля 2019-го стал зампредом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В январе 2020 года был назначен председателем комитета по информполитике, информационным технологиям и связи.

О плохой коммуникации властей с жителями Курской области — в материале «Ъ» «Вице-губернаторов нацелили на большинство».