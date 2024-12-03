Тест на склонность к экстремизму, учеба детей мигрантов и проезд по платным дорогам Татарстана

Депутаты Госсовета Татарстана предложили проводить социально-психологическое тестирование в школах, чтобы предотвратить вовлечение подростков в экстремистскую и террористическую деятельность. По мнению инициаторов, у детей не сформирована система ценностей, поэтому они могут быть подвержены деструктивному влиянию. Тестирование школьников предлагают сделать обязательным.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сообщил, что проект федерального закона о тестировании на уровень владения русским языком детей иностранцев при поступлении в школы необходимо доработать. Господин Мухаметшин отметил, что концептуально Татарстан поддерживает законопроект. Депутаты Госсовета отметили, что «есть масса вопросов относительно правоприменительной практики».

Стоимость проезда автомобиля по платному участку Вознесенского тракта составит от 176 до 567 руб. Цена будет зависеть от категории и высоты автомобиля. Альтернативным бесплатным проездом машин будет улица Мамадышский тракт.

Стоимость проезда по платному участку автомобильной дороги Алексеевское — Альметьевск в составе трассы Шали — Бавлы в 2025 году составит от 23 до 75 руб. за 1 километр. Тарифы будут зависеть от типа и высоты автомобиля. Альтернативным бесплатным маршрутом является отрезок федеральной трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном.

Инвестор проекта строительства платной дороги Алексеевское — Альметьевск Фоат Комаров выразил несогласие с тарифами на проезд по трассе. В разговоре с «Ъ Волга-Урал» господин Комаров сообщил, что расценки не были согласованы с инвесторами. Общая стоимость проекта превысила 102 млрд руб.

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов направил обращение прокурору республики Альберту Суяргулову в связи с регистрацией товарных знаков на имена героев известных татарских сказок. Господин Фаррахов считает, что Шурале, Су Анасы, Алтынчеч, Камыр-Батыр и Казанская царица являются национальным достоянием и олицетворяют богатство татарской культуры. По его мнению, регистрация имен известных героев в качестве товарных знаков является спорной.

В Казанском Кремле планируют отреставрировать Преображенскую башню. Ее построили в XVI веке. Реставрация будет включать восстановление фасадов башни, замену шатровой кровли и смотровой площадки, которая станет более закрытой. Также планируется укрепить кладку стен и сводов.

В Нижнекамске все сети тепло- и водоснабжения перешли в собственность компании «Татэнерго». В городе заменили уже 20 км старых сетей. Сейчас в Нижнекамске над устранением проблем с подачей горячей воды работает 13 бригад.

Арбитражный суд Татарстана признал экс-нападающего хоккейного клуба «Ак Барс» Артема Лукоянова банкротом. Бывший хоккейный игрок сам обратился с просьбой о признании его несостоятельным.

Диана Соловьёва