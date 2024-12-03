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В Нижнекамске все сети тепла и водоснабжения перешли «Татэнерго»

В Нижнекамске все сети тепло- и водоснабжения перешли в собственность компании «Татэнерго». Об этом сообщил мэр города Рамиль Муллин.

«Большое и долгожданное событие для города»,— написал господин Муллин в своем Telegram-канале.

Как рассказал мэр Нижнекамска, в городе заменили 20 км старых сетей.

«Как уже говорил, эта зима будет испытанием на прочность для бригад. Но при хороших темпах ремонта в следующий холодный сезон зайдем с более оптимистичным настроением»,— заявил Рамиль Муллин.

Мэр Нижнекамска сообщил, что сейчас в городе работает 13 бригад, и проблемы с отключением горячей воды решаются оперативно. В прошлом году работало 2–3 бригады.

Ранее генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев рассказал, что в Нижнекамске 12 домов оставались без тепла.

Теплоснабжение во всех домах подключили 18 октября. Раузил Хазиев заявил, что на ремонт тепловых сетей в Нижнекамске потребуется 16 млрд руб.

Диана Соловьёва

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