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Экс-игрок «Ак Барса» Артем Лукоянов признан банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал бывшего нападающего хоккейного клуба «Ак Барс» Артема Лукоянова банкротом. Решение опубликовано 3 декабря, информация об этом появилась в картотеке суда.

Экс-игрок «Ак Барса» Артем Лукоянов признан банкротом

Экс-игрок «Ак Барса» Артем Лукоянов признан банкротом

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Экс-игрок «Ак Барса» Артем Лукоянов признан банкротом

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Суд рассмотрел материалы дела, в которых Лукоянов сам обратился с просьбой о признании его несостоятельным. После повторного изучения документов было принято решение о его банкротстве. Изначальная сумма исковых требований составляла 23,6 млн руб.

В августе 2024 года Лукоянов покинул «Ак Барс» в связи с истечением срока контракта. Хоккеист выступал за казанский клуб 13 сезонов. В текущем сезоне он выступал за московский «Юнисон» в Высшей хоккейной лиге, но сейчас находится в статусе свободного агента.

Анар Зейналов

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