Суд в США отказал в переводе жены Мадуро под домашний арест

Сегодня адвокат жены бывшего президента Венесуэлы сообщил, что в июле она перенесла сердечный приступ. Защита госпожи Флорес заявила, что ей необходима операция и восстановление. За все время пребывания под стражей 69-летняя Силия Флорес похудела на 11 кг и потеряла два зуба. Кроме того, как утверждает ее защита, она получила травмы во время задержания.