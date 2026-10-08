Суд в США отказал в переводе жены Мадуро под домашний арест
08.10.2026, 20:18
Окружной судья США Элвин Хеллерстайн отклонил просьбу жены бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес перевести ее под домашний арест. Об этом сообщил Reuters. Просьба была связана с ухудшением здоровья госпожи Флорес.
Силия Флорес вместе с супругом с января содержится в американской тюрьме. Изменения меры пресечения она добивается с начала сентября. Госпожа Флорес утверждает, что у нее диагностировано серьезное заболевание сердца, которое требует постоянного контроля и приема лекарств. Прокуратура выступила против домашнего ареста, сославшись на высокую вероятность ее побега.
Сегодня адвокат жены бывшего президента Венесуэлы сообщил, что в июле она перенесла сердечный приступ. Защита госпожи Флорес заявила, что ей необходима операция и восстановление. За все время пребывания под стражей 69-летняя Силия Флорес похудела на 11 кг и потеряла два зуба. Кроме того, как утверждает ее защита, она получила травмы во время задержания.
Николас Мадуро и Силия Флорес были захвачены США 3 января и вывезены из Венесуэлы. В США супругов обвинили в причастности к наркотерроризму и пыткам политических оппонентов. С января они находятся в федеральной тюрьме Бруклина и настаивают на своей невиновности. Если им не удастся добиться прекращения дела, суд над ними начнется 1 июня 2027 года.