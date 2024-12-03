Фарид Мухаметшин сообщил о необходимости доработки закона об обучении детей мигрантов

Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин сообщил о необходимости доработать проект федерального закона о тестировании на уровень владения русским языком детей иностранцев при поступлении в школы. Об этом Фарид Мухаметшин сообщил в интервью «Татар-Информ».

«Концептуально мы его (законопроект) поддерживаем. Другое дело, что некоторые его положения нуждаются в доработке. Мои коллеги, депутаты Госсовета, уже справедливо отметили, что есть масса вопросов относительно правоприменительной практики. Например, не прописано, каков механизм подготовки к тестированию, кто и в каком объеме несет ответственность за подготовку, каким образом будут выстраиваться тестовые материалы»,— отметил Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсовета Татарстана добавил, что сейчас в Татарстане проживают более 100 тыс. иностранных граждан, из них половина — трудовые мигранты. Более 3 тыс. детей мигрантов в настоящее время обучаются в школах республики.

На прошлой неделе депутаты Госсовета Татарстана не одобрили инициативу о введении запрета на зачисление детей мигрантов, которые не владеют русским языком, в образовательные учреждения. На заседании по данному вопросу решение не было принято.

Влас Северин