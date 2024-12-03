Айрат Фаррахов обратился в прокуратуру из-за регистрации имен персонажей татарских сказок

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов обратился к прокурору Республики Татарстан Альберту Саяргулову с просьбой рассмотреть возможное злоупотребление правом со стороны компании, зарегистрировавшей товарные знаки на имена героев татарских сказок. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Айрата Фаррахова.

Айрат Фаррахов в обращении подчеркнул, что Шурале, Су Анасы, Алтынчеч, Камыр-Батыр и Казанская царица являются национальным достоянием и олицетворяют богатство татарской культуры. По его мнению, компания-правообладатель не имеет отношения к созданию этих персонажей, что делает регистрацию товарных знаков спорной.

Депутат ссылается на постановление Верховного Суда РФ от 15 ноября 2023 года, где отмечается, что приобретение права на товарный знак без намерения его использовать для индивидуализации товаров не допускается. Айрат Фаррахов считает, что предъявление исков к добросовестным участникам гражданского оборота может рассматриваться как злоупотребление правом.

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Влас Северин