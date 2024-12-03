Инвестор раскритиковал тарифы на проезд по трассе Алексеевское — Альметьевск

Инвестор проекта строительства платной дороги Алексеевское — Альметьевск и основатель компании «СМП Нефтегаз» Фоат Комаров выразил несогласие с предложенными тарифами на проезд. По его словам, расценки не были согласованы с инвесторами. Об этом он сообщил «Ъ Волга-Урал».

«Я категорически не согласен с выставленной ценой. Это дискриминация действий инвестора»,— заявил господин Комаров. Он уточнил, что общая стоимость проекта превысила 102 млрд руб., при этом вклад его компании составляет около 30% от этой суммы. Изначально инвестиции оценивались в 23 млрд руб., позже планировалось вложить дополнительно еще 11 млрд руб.

Господин Комаров также сообщил, что в настоящее время готовится юридическая и экспертная оценка концессионного соглашения и вклада инвесторов в строительство.

Сегодня стало известно, что стоимость проезда по платному участку автомобильной дороги Алексеевское — Альметьевск, входящей в состав трассы Шали — Бавлы в Татарстане, в 2025 году составит от 23 до 75 руб. за 1 километр. Проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан проходит антикоррупционную проверку.

Анар Зейналов