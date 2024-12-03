Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инвестор раскритиковал тарифы на проезд по трассе Алексеевское — Альметьевск

Инвестор проекта строительства платной дороги Алексеевское — Альметьевск и основатель компании «СМП Нефтегаз» Фоат Комаров выразил несогласие с предложенными тарифами на проезд. По его словам, расценки не были согласованы с инвесторами. Об этом он сообщил «Ъ Волга-Урал».

«Я категорически не согласен с выставленной ценой. Это дискриминация действий инвестора»,— заявил господин Комаров. Он уточнил, что общая стоимость проекта превысила 102 млрд руб., при этом вклад его компании составляет около 30% от этой суммы. Изначально инвестиции оценивались в 23 млрд руб., позже планировалось вложить дополнительно еще 11 млрд руб.

Господин Комаров также сообщил, что в настоящее время готовится юридическая и экспертная оценка концессионного соглашения и вклада инвесторов в строительство.

Сегодня стало известно, что стоимость проезда по платному участку автомобильной дороги Алексеевское — Альметьевск, входящей в состав трассы Шали — Бавлы в Татарстане, в 2025 году составит от 23 до 75 руб. за 1 километр. Проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан проходит антикоррупционную проверку.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...