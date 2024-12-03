Госсовет Татарстана предложил проводить социально-психологическое тестирование школьников для предотвращения вовлечения подростков в экстремистскую и террористическую деятельность. Информация об этом появилась на сайте системы обеспечения законодательной инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане предложили тестировать школьников на склонность к экстремизму

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ В Татарстане предложили тестировать школьников на склонность к экстремизму

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В пояснительной записке говорится об участившихся случаях участия несовершеннолетних в «поджогах военкоматов и объектов железнодорожной инфраструктуры». Авторы инициативы считают, что у детей несформированная система ценностей и неустоявшаяся психика, поэтому они могут быть подвержены деструктивному влиянию. Это может привести к вовлечению подростков в опасные для граждан действия.

В инициативе предлагают, чтобы порядок проведения социально-психологического тестирования устанавливался федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.

По мнению авторов инициативы, родители часто отказываются от тестирования в целях выявления незаконного потребления наркотиков, поэтому тестирование для предотвращения экстремисткой деятельности среди школьников предлагают сделать обязательным. По результатам тестов органы государственной власти и местного самоуправления смогут усовершенствовать профилактические, воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение противоправной деятельности. Также будут приняты меры по социальной и психологической помощи несовершеннолетним и их родителям.

Согласно информации из документов законодательной инициативы, принятие закона не потребует дополнительных средств из бюджета России.

Диана Соловьёва