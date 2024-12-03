Цена проезда по платному участку Вознесенского тракта составит от 176 до 567 рублей

Стоимость проезда автомобиля по платному участку Вознесенского тракта составит от 176 до 567 руб. Соответствующий проект постановления Кабинета министров Татарстана проходит антикоррупционную проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цена проезда по платному участку Вознесенского тракта составит от 176 до 567 руб

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана Цена проезда по платному участку Вознесенского тракта составит от 176 до 567 руб

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

В 2025 году цена проезда будет варьироваться от 176 до 567 руб. и зависеть от категории и высоты автомобиля. Так, для транспортных средств с двумя и более осями, в том числе с прицепом, высотой не более 2 м, он может составить 176 руб. Если высота автомобиля от 2 до 2,6 м — то проезд обойдется в 265 руб., от 2,6 м — 353 руб. Максимальная цена 567 руб. будет установлена для автомобилей с тремя и более осями, включая транспортные средства с прицепом, высотой 2,6 м и более. Автомобильную дорогу будут использовать на платной основе до 15 декабря 2048 года.

«Установить, что альтернативным бесплатным проездом транспортных средств является улица Мамадышский тракт»,— говорится в тексте проекта постановления.

Платный участок дороги идет от проспекта Победы до автомобильной дороги М-7 «Волга» в Советском районе города Казани и Пестречинском районе Татарстана. Протяженность участка составляет 7,6 км.

Контролировать исполнение постановления будет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Диана Соловьёва