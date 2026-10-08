И гарант, и консультант

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Юристы обсудили перспективы создания цифрового свода законов России
08.10.2026, 20:27
В Российском историческом обществе (РИО) 8 октября прошел круглый стол, посвященный идее создания цифрового свода законов. Как пояснил председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин, он будет чем-то наподобие существующих справочно-правовых систем — с доступной навигацией между нормативными актами и их версиями. Минюст и Минцифры уже ведут работу над проектом, рассказал господин Степашин, хотя у него нашлись и критики. Например, глава профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников усомнился, что свод будет «поспевать за темпами законотворчества».
Круглый стол приурочили к историческому поводу: 7 октября исполнилось 49 лет с момента принятия «брежневской» Конституции. При Леониде Брежневе появился и Свод законов СССР, который изначально задумывался как обновляемый, рассказал председатель РИО, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. «Его издавали на специальных разъемных тетрадях, чтобы утратившие силу страницы можно было заменять новыми. В этой задумке можно увидеть предвестья современных информационно-правовых систем»,— добавил он.
По словам Павла Крашенинникова, Свод законов СССР разрабатывался как акт прямого действия, на который можно было бы ссылаться в юридической практике. Однако в итоге от этой концепции пришлось отказаться.
«Свод законов был дорогой и только у начальников. Допустим, прокурору приходит бумага с изменением: соответствующие страницы надо вынуть, а эти — вставить. Секретарь в этом не очень сильно понимала, что-то вставляла, что-то забывала, что-то в почте терялось. В итоге значимость и практическая, и теоретическая, конечно, сильно свелась на нет»,— объяснил депутат.
К идее сделать современный аналог свода господин Крашенинников отнесся скептически. «При такой динамике законодательства, при такой динамике вообще изменений в нашей социальной, экономической и так далее жизни ставить этот вопрос теоретически можно, но практически это сделать, наверное, не очень реально ни в электронном, ни в таком (бумажном.— “Ъ”) виде. Мы даже КоАП до сих пор не можем сделать, потому что все меняется»,— заявил парламентарий, подчеркнув, что число поправок к КоАП в повестке Госдумы «просто зашкаливает».
Однако Сергей Степашин скепсис коллеги не разделил. Он привел в пример столь же динамичные времена Российской империи, которые, однако, не помешали госсекретарю Михаилу Сперанскому кодифицировать законодательство. По мнению господина Степашина, свод законов должен создаваться как «многофункциональная платформа искусственного интеллекта, объединяющая российское законодательство в единую постоянно развивающуюся систему»:
«Мы не должны отставать сегодня от всего мира. Об этом, говорит, кстати, и наш президент-юрист».
С появлением цифрового свода законов государство получит инструмент, позволяющий видеть законодательство как единое целое и оценивать возможные последствия нормотворческих решений до их принятия, продолжил Сергей Степашин. По его словам, для граждан проект обеспечит доступность правовой помощи, для бизнеса — сократит административные издержки. «Вчера переговорил по этому вопросу с (главой Минюста.— “Ъ”) Константином Андреевичем Чуйченко. Он меня полностью поддержал и сказал, что они с Министерством цифрового развития работают над этим. Также слова поддержки я получил от руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина»,— сообщил председатель Ассоциации юристов России.
После завершения мероприятия господин Степашин пояснил “Ъ”, что цифровой свод законов может напоминать существующие справочно-правовые порталы «Гарант» и «КонсультантПлюс» — с доступной навигацией между нормативными актами и их версиями. А искусственный интеллект будет применяться в нем для умного поиска.