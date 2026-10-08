И гарант, и консультант

К идее сделать современный аналог свода господин Крашенинников отнесся скептически. «При такой динамике законодательства, при такой динамике вообще изменений в нашей социальной, экономической и так далее жизни ставить этот вопрос теоретически можно, но практически это сделать, наверное, не очень реально ни в электронном, ни в таком (бумажном.— “Ъ”) виде. Мы даже КоАП до сих пор не можем сделать, потому что все меняется»,— заявил парламентарий, подчеркнув, что число поправок к КоАП в повестке Госдумы «просто зашкаливает».