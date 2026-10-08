Следствие признало смертельный диагноз

Хотя в сообщении филиала тюремной больницы прямо говорилось, что «проведение специфической противоопухолевой терапии не представляется возможным». В итоге защита обвиняемого обратилась не только в надзорное ведомство, к уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой, но и в СКР с заявлением на самого следователя, который в установленный законом трехдневный срок не принял процессуального решения об освобождении Олега Фролова. Тем самым, по мнению защиты, он совершил преступление, предусмотренное ст. 315 УК РФ о неисполнении судебного решения.