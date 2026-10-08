Следствие признало смертельный диагноз
Бывший замдиректора «Роскосмоса» Олег Фролов освобожден из СИЗО
08.10.2026, 19:54
Как стало известно “Ъ”, освобожденный из СИЗО бывший заместитель гендиректора ГК «Роскосмос» Олег Фролов был сразу же госпитализирован. Следствие вменяет в вину ему целый перечень преступлений, но состояние здоровья фигуранта и выявленные надзором ошибки не способствуют передаче громкого уголовного дела в суд.
«Наш подзащитный находился в филиале тюремной больницы при СИЗО "Матросская Тишина", куда прибыл следователь Следственного комитета РФ (СКР) и предъявил датированное 6 октября постановление об изменении меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде»,— сообщил “Ъ” один из адвокатов Олега Фролова. Он также уточнил, что сразу после освобождения подзащитный был отправлен уже в «гражданский» стационар для оказания ему квалифицированной помощи.
Как сообщал “Ъ”, серьезные проблемы со здоровьем у 64-летнего Олега Фролова были выявлены в июле этого года. 13 августа консилиум врачей клинического центра «Коммунарка» констатировал у обвиняемого рак четвертой стадии (фактически неизлечимое разрушение костей), из-за чего Олег Фролов начал испытывать сильные боли. Поскольку этот диагноз попадает в утвержденный правительством РФ перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей, защита заключенного обратилась к следователю с ходатайством об освобождении, приложив к нему заключение медиков. Однако тот в изменении меры пресечения отказал, сославшись на то, что не получил из СИЗО официального медицинского заключения.
27 августа Басманный райсуд Москвы, установив, что с медзаключением специалистов «Коммунарки» следователь был ознакомлен, признал его бездействие незаконным, обязав «устранить допущенные нарушения». Однако, как поясняли “Ъ” представители Олега Фролова, он остался в СИЗО.
Хотя в сообщении филиала тюремной больницы прямо говорилось, что «проведение специфической противоопухолевой терапии не представляется возможным». В итоге защита обвиняемого обратилась не только в надзорное ведомство, к уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой, но и в СКР с заявлением на самого следователя, который в установленный законом трехдневный срок не принял процессуального решения об освобождении Олега Фролова. Тем самым, по мнению защиты, он совершил преступление, предусмотренное ст. 315 УК РФ о неисполнении судебного решения.
Как предполагают защитники, вкупе все эти обращения на фоне предстоящего направления материалов уголовного дела Олега Фролова и его предполагаемых сообщников для утверждения обвинения в Генпрокуратуру и сыграли свою роль.
В уголовном деле, напомним, говорится о хищениях при реализации госконтракта на создание барокомплекса для испытаний различных изделий в интересах космической, авиационной и атомной отраслей. По версии следствия, в 2019 году заказчик работ в лице входящего в госкорпорацию «Роскосмос» АО «Красноярский машиностроительный завод» («Красмаш») заключил контракт стоимостью 2,7 млрд руб. с ПАО «Электромеханика» для выполнения «комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ». После того как агрегат был изготовлен, его отправили на предприятие. Как считают в СКР, генерал-лейтенант запаса Фролов, ранее возглавлявший Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского и Главное управление вооружения Минобороны, а в 2018 году ставший исполнительным директором «Роскосмоса» по реализации оборонных программ, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с предпринимателем Дмитрием Филипповым, ранее работавшим специалистом службы инновационной деятельности ПАО «Электромеханика», и его однофамильцем Михаилом Филипповым, директором ООО «Кобитек». В ходе исполнения контракта, говорится в деле, они похитили 270 млн руб. Также в СКР пришли к выводу, что Олег Фролов за взятку в 5 млн руб. пролоббировал интересы предпринимателей отца и сына Константиновых, дав указание гендиректору «Красмаша» именно у них закупить комплектующие по завышенной цене. Фигурантам вменили в вину мошенничество, взяточничество и легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В марте 2026 года в Генпрокуратуре отказались утвердить обвинительное заключение по делу, вернув его следствию для устранения нарушений.
Однако, как утверждает защита, ошибки не исправлены, а доказательств завышения цены контракта или получения взятки в деле так и не появилось.