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В Казанском кремле начнется реставрация Преображенской башни

В Казани начнется реставрация Преображенской башни, построенной в XVI веке. Она является частью ансамбля Казанского кремля и была возведена псковскими мастерами под руководством Постника Яковлева и Ивана Ширяя. Информация об этом опубликована на сайте Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

В Казанском Кремле начнётся реставрация Преображенской башни

В Казанском Кремле начнётся реставрация Преображенской башни

Фото: Пресс-служба Казанского кремля

В Казанском Кремле начнётся реставрация Преображенской башни

Фото: Пресс-служба Казанского кремля

Реставрационные работы будут включать восстановление фасадов башни, замену шатровой кровли и смотровой площадки, которая станет более закрытой. Металлические герсы будут оснащены подъемным механизмом. Для защиты от неблагоприятных погодных условий бойницы и проемы на зимний период будут закрываться деревянными щитами. Полы и арочный проезд второго яруса обликуют белокаменными плитами, что соответствует историческому облику памятника.

Кроме того, специалисты планируют укрепить кладку стен и сводов, заполнив трещины, выполнить огне- и биозащитное покрытие деревянных конструкций, а также провести гидроизоляцию. Восстановят фундаменты в местах, где произошла неравномерная осадка стен. Также будет выполнена покраска стен башни.

Преображенская башня, двухъярусная и квадратная в плане, была построена псковскими мастерами в конце XVI века и выполняла функцию входа в Кремль с западной стороны. На башне имеется пять бойниц, а на рисунках конца XVII века она изображена со смотровой вышкой наверху. После утраты оборонного значения башня претерпела значительные изменения, в том числе в 30-е годы XIX века был установлен невысокий шатер, который просуществовал до середины XX века.

В 1970-х годах башня была реставрирована: восстановлена шатровая кровля, разобраны и отреставрированы бойницы, а стены очищены от штукатурки. В 2001 году был раскрыт заложенный проезд, и к 1000-летию Казани башня снова стала проездной.

Объект является частью ансамбля федерального значения, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Анар Зейналов

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