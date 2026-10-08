Десять лет спустя
Сбербанк готовит первую за десятилетие секьюритизацию автокредитов
08.10.2026, 20:31
Планируемый Сбербанком выпуск облигаций, обеспеченных автокредитами, станет первым за десять лет. Другие лидеры рынка автокредитования также рассматривают в перспективе секьюритизацию части своих портфелей, однако в ближайшее время ориентированы на выпуск облигаций, обеспеченных кредитами наличными. Эксперты уверены, что на новые бумаги основной спрос будет со стороны инвесторов не из банковского сектора.
Сбербанк планирует разместить выпуск облигаций, обеспеченных автокредитами, до конца ноября, сообщил банк 8 октября на своем форуме «Настоящее будущее». Объем выпуска может составить до 40 млрд руб. и будет состоять из двух траншей — старшего, который будет размещаться среди рыночных инвесторов, и младшего, который выкупит сам банк. В качестве обеспечения облигаций выступят преимущественно автокредиты на новые автомобили, выданные в дилерских центрах, но будут также и кредиты наличными под залог автотранспорта.
Секьюритизация автокредитов на российском рынке не проводилась с 2016 года. Причем десять лет назад в основном банки размещали бонды за рубежом, лишь в редких случаях ориентируясь на внутренний рынок.
В целом опрошенные банки положительно настроены на выпуск облигаций, обеспеченных автокредитами и кредитами под залог автомобилей. Однако в приоритете у них остается секьюритизация потребительских кредитов. Как отмечает директор управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Леонид Бельченко, «на первом этапе развития рынка секьюритизации неипотечных активов банки прежде всего секьюритизировали нецелевые потребительские кредиты, поскольку именно они сильнее всего давят на капитал». По его словам, автокредиты — это залоговый актив с меньшей нагрузкой на капитал, поэтому «у банков было меньше стимулов выводить их на рынок секьюритизации в первую очередь». В Т-Банке сообщили, что дальнейшие перспективы секьюритизации автокредитов в числе прочего будут зависеть от регулирования рынка.
3,19 триллиона рублей
составлял портфель автокредитов российских банков на 31 августа 2026 года.
Эксперты отмечают, что у оригинаторов накоплен значительный портфель автокредитов и кредитов под залог транспортных средств, включая последующий залог. «Первый за десять лет выпуск, обеспеченный автокредитами и структурированный по новому законодательству о секьюритизации, возможно, станет катализатором возобновления рынка секьюритизации автокредитов в России»,— считает старший директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Максим Булгаков.
По данным ЦБ, портфель автокредитов на 31 августа 2026 года составлял 3,19 трлн руб., увеличившись с начала года почти на 5%. Согласно отчетности по МСФО, к середине 2026 года Сбербанк имел портфель автокредитов в 829 млрд руб., обогнав по этому показателю Т-Банк, который занял второе место с результатом 790 млрд руб. В первую пятерку вошли ВТБ (544 млрд руб.), Совкомбанк (509 млрд руб.) и Альфа-банк (251 млрд руб.).
Основные риски таких бумаг связаны с качеством залогов и взысканием задолженности. «В отличие от необеспеченных потребительских кредитов, здесь необходимо корректно регистрировать залог, поддерживать страхование автомобиля, контролировать его остаточную стоимость и снимать обременение после погашения кредита»,— отмечает младший управляющий директор рейтинговой службы НРА Павел Жолобов.
При этом доходность старшего транша будет формироваться с премией к сопоставимым по сроку облигациям Сбербанка и высоконадежным корпоративным выпускам, указывают эксперты. «Для секьюритизированных бумаг премия в 1–3 п. п. к обычным облигациям эмитента выглядит рыночно оправданной, однако точный ориентир появится только ближе к открытию книги заявок и будет зависеть от ключевой ставки, срока обращения, структуры амортизации и присвоенного рейтинга»,— отмечает Павел Жолобов. При этом, по мнению Максима Булгакова, учитывая вводимые Банком России с 15 октября макропруденциальные надбавки, основным покупателем старшего транша могут выступить инвесторы из небанковского сектора.