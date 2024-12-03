Стоимость проезда по платному участку автомобильной дороги Алексеевское — Альметьевск в составе трассы Шали — Бавлы Республике Татарстан в 2025 году составит от 23 до 75 руб. за 1 километр. Проект постановления Кабинета Министров Татарстана сейчас проходит антикоррупционную проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цена проезда по трассе Шали – Бавлы составит от 23 до 75 рублей за километр

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Цена проезда по трассе Шали – Бавлы составит от 23 до 75 рублей за километр

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Тарифы будут зависеть от типа и высоты транспортного средства. Для машин с двумя и более осями, включая транспортные средства с прицепом, высотой до 2 метров, стоимость проезда составит 23 руб. за километр. Для автомобилей высотой от 2 до 2,6 метра цена составит 35 руб., от 2,6 метров — 47 руб. Максимальная цена проезда — 75 руб. за километр — установлена для транспортных средств с тремя и более осями, включая машины с прицепом, высотой 2,6 метра и более.

Проезд по платному участку будет действовать до 11 января 2121 года.

Альтернативным бесплатным маршрутом является отрезок федеральной трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан.

Также стало известно, что стоимость проезда автомобиля по платному участку Вознесенского тракта составит от 176 до 567 руб.

Анар Зейналов