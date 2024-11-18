В сухой отставке

В Абхазии не утихают протесты, которые начались еще 11 ноября как попытка помешать ратификации инвестиционного соглашения с Россией, а продолжились как акция по свержению президента Аслана Бжании. В понедельник 18 ноября к урегулированию политического кризиса в республике подключились депутаты парламента, который местная оппозиция назвала «единственным легитимным органом». При этом оппоненты власти настаивают, что их бунт не направлен против России. В Москве подобным словам оппозиции в целом верят, но все равно выражают недовольство происходящим. Как пояснил “Ъ” первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, такие события ставят под вопрос дееспособность Абхазии как государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абхазская оппозиция, захватившая административные здания в Сухуме (на фото: протестующий у администрации президента), в понедельник по-прежнему ожидала добровольной отставки главы государства Аслана Бжании

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Абхазская оппозиция, захватившая административные здания в Сухуме (на фото: протестующий у администрации президента), в понедельник по-прежнему ожидала добровольной отставки главы государства Аслана Бжании

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Протесты оппозиции, которые еще несколько дней назад приобрели черты захвата контроля над органами исполнительной власти, в Абхазии не утихают с прошлой недели. В понедельник 18 ноября оппоненты действующего президента Аслана Бжании уже не так часто вспоминали, что поводом для волнений послужило инвестиционное соглашение с Россией, которое, по их словам, лишит республику «экономического суверенитета». Зато окончательно оформилось главное требование к нынешнему руководству Абхазии — отставка президента Бжании и организация новых выборов.

Хотя сторонники оппозиции фактически контролируют административные здания в Сухуме, Аслан Бжания, еще 15 ноября покинувший столицу и уехавший в родное село Тамыш, с утра понедельника по-прежнему отказывался сдавать полномочия. При этом еще вечером 17 ноября истек очередной ультиматум его оппонентов, который сводился к тому, что если господин Бжания не отречется от должности, то оппозиция сама перестанет считать его президентом. Так в целом и случилось: 18 ноября противники абхазского руководства в общении с журналистами называли господина Бжанию не иначе как «экс-президент», но все равно требовали от него уйти в отставку. Они также отмечали, что исполняющим обязанности президента должен стать вице-президент Бадра Гунба, а премьер-министром — «компромиссная личность», некий представитель оппозиции.

В этот момент Аслан Бжания отдавал поручения членам Совета безопасности Абхазии «принять меры по предотвращению противоправных действий». Да и в целом, несмотря на острый политический кризис, работа государственных органов в республике не прекращалась. Во всяком случае, как заявил один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, Минфин и Центробанк, например, работали в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адгур Ардзинба (в центре)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Адгур Ардзинба (в центре)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Между тем в воскресенье оппозиция потребовала от депутатов парламента прийти на заседание в понедельник и вмешаться в урегулирование политического кризиса. Ведь, по мнению оппонентов властей, парламент — «единственный легитимный орган» в стране на текущий момент. На этот призыв 18 ноября откликнулся 21 депутат из 35. В итоге после встречи за закрытыми дверями парламентарии внесли предложение организовать прямые переговоры между президентом Асланом Бжанией и оппозицией. Спикер парламента Лаша Ашуба отметил, что за эти дни стороны «пришли к определенному прогрессу, но пока его недостаточно для урегулирования ситуации». Позднее стало известно, что в 18:00 по московскому времени власти и оппозиция решили возобновить переговоры.

Примечательно, что на фоне обострения ситуации министр юстиции республики Анри Барциц намекнул на «след Запада» в сложившейся ситуации. «Мы четыре года твердили, говорили о том, что западные специальные службы финансируют определенных представителей неправительственных организаций, подчеркиваю, определенных. Целью этого финансирования являлась дестабилизация ситуации в нашей стране, создание хаоса, совершенно негативного образа нашей страны на международной арене»,— сказал господин Барциц. Однако оппозиция настаивает, что ее протест не направлен против России, а всерьез вмешательство западных стран в происходящее в Абхазии никто, кроме министра юстиции, кажется, не обсуждает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты парламента Абхазии

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Депутаты парламента Абхазии

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Москве между тем отмечают, что двусторонние отношения России и Абхазии — «важный приоритет внешней политики», а потому, как заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступают «за скорейшую нормализацию обстановки в республике».

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с “Ъ” пояснил, что нынешние события — не что-то новое для Абхазии. «Там ни во времена нынешнего, ни во времена предыдущего президента не прекращалась внутриполитическая борьба. Предшественник господина Бжании был свергнут. Его предшественник тоже был свергнут. И те, кто были отстранены от власти, пытаются взять реванш в течение всего срока полномочий Аслана Бжании. В данном случае в качестве повода выбрали договоренности между Россией и Абхазией»,— сказал господин Затулин.

Депутат напомнил, что «несколько лет назад с такими же целями разыгрывалась история с передачей в собственность России строений бывшей дачи Политбюро ЦК КПСС, которая все время существования абхазского государства была закрытым объектом и эксплуатировалась Россией». Кроме того, оппозиция была против соглашения о взаимном признании юрисдикции арбитражных судов. Теперь, добавил депутат, очередь дошла до соглашения об инвестициях, которое позволило бы Абхазии привлекать деньги из-за рубежа.

«Россия сегодня — главная опора Абхазии в экономическом и военно-политическом плане, но деятели оппозиции не принимают это во внимание»,— отметил Константин Затулин. После чего добавил: РФ не вмешивается в общественно-политическую борьбу в Абхазии, однако сам факт того, что третий раз подряд власть может быть свергнута толпой, «вызывает сомнения в том, что это государство дееспособно и состоялось».

Андрей Денисов