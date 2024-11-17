Абхазия рискует перевернуться

Абхазия охвачена беспорядками. Оппозиция потребовала от властей полностью отказаться от ратификации инвестиционного соглашения с Россией, а от президента республики Аслана Бжании — уйти в отставку. Сам абхазский лидер назвал события в Сухуме попыткой госпереворота и заявил, что остается «избранным президентом», предупредив о «дестабилизации, экономических потерях и гуманитарном кризисе» в случае силового решения проблемы, «которое явно предпочитает абхазская оппозиция». При этом господин Бжания согласился подать в отставку, если противники власти освободят захваченные правительственные здания. На сделку оппозиция идти отказывалась и обещала создать «временное правительство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие продемонстрировали решительный настрой — они протаранили грузовиком ворота, ведущие на территорию, где расположены парламент и администрация президента, а затем и вовсе захватили правительственные здания

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Протестующие продемонстрировали решительный настрой — они протаранили грузовиком ворота, ведущие на территорию, где расположены парламент и администрация президента, а затем и вовсе захватили правительственные здания

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Абхазии уже несколько дней продолжаются протесты оппозиции, вызванные намерениями властей ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, которое, как заявляют участники протестных акций, приведет к подавлению местного бизнеса крупными российскими компаниями. Беспорядки начались еще 11 ноября, после задержания силовиками пяти оппозиционеров. Когда активистов отпустили, митинги временно прекратились, но уже 15 ноября, когда в парламенте должны были рассматривать вопрос ратификации соглашения, протесты возобновились снова.

Протестующие продемонстрировали решительный настрой — они протаранили грузовиком ворота, ведущие на территорию, где расположены парламент и администрация президента, а затем и вовсе захватили правительственные здания.

В итоге сессию в парламенте отменили, а оппозиция потребовала созыва нового заседания для полного исключения вопроса о ратификации документа из повестки.

Однако отказываться от инвестиционного соглашения власти пока не намерены, поэтому 16 и 17 ноября митинги и стычки с полицией продолжились. К требованиям оппозиции добавилась отставка действующего президента Аслана Бжании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Абхазии Аслан Бжания

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Президент Абхазии Аслан Бжания

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Господин Бжания на фоне роста напряженности покинул Сухум и уехал в родное село Тамыш, где провел встречу со сторонниками и выразил готовность уйти с поста президента и назначить досрочные выборы, если оппозиция освободит правительственные здания.

Лидеры протестующих на такие условия идти отказались. По мнению Аслана Бжании, оппозиции предложили «законный конституционный выход» из ситуации, однако она «явно предпочитает силовое решение». Президент уверен, что такой сценарий приведет «к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису». «Мирное решение, наоборот, создаст условия для восстановления стабильности, привлечения инвестиций и экономического развития Абхазии»,— заявил он.

В интервью агентству ТАСС господин Бжания заявил, что остается «избранным президентом», и назвал события 15 ноября «попыткой государственного переворота». При этом он добавил, что по-прежнему готов на компромисс с оппозицией, если та примет выдвинутые ей условия. «Пусть они это продемонстрируют, что народ их поддерживает на выборах»,— сказал Аслан Бжания.

Однако лидеры сформированного координационного совета оппозиции настаивают, что сначала президент должен подать в отставку, а затем уже активисты освободят правительственные здания. Днем 17 ноября председатель общественной организации ветеранов войны «Аруаа» («Воины») Темур Гулиа пояснил, что оппозиция была готова до вечера воскресенья ждать отставки Аслана Бжании. Если этого не произойдет, то координационный совет создаст «временное правительство». «Созовем всех госслужащих на работу, обеспечим условия для работы и будем контролировать процесс государственного управления»,— пригрозил господин Гулиа.

Кроме того, 17 ноября оппозиция предложила кандидатуру министра финансов Владимира Делбы в качестве врио президента республики до новых выборов.

Протестующие также выступили со специальным обращением к парламенту Абхазии. По их словам, парламент на данный момент — «единственный легитимный орган» в республике и «обязан взять на себя всю полноту ответственности за настоящее и будущее государственности Абхазии».

Оппозиция призвала депутатов «прибыть на рабочие места» и «вне зависимости от партийно-политической принадлежности использовать все свои силы, знания и полномочия для принятия единственно верного решения во имя сохранения государственности».

В Москве тем временем выразили озабоченность кризисом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оппозиция эскалирует конфликт и выходит за рамки правового поля, а протесты тормозят развитие Абхазии.

«В частности, очевидно, что сценарии, подобные нынешнему, отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, являющихся весомым фактором социально-экономического подъема республики»,— сказала госпожа Захарова.

В связи с протестами МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже находится на ее территории, «проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности — выехать из страны».

С аналогичным призывом выступило и Минэкономразвития РФ. Ведомство также посоветовало туроператорам приостановить продажу туров в Абхазию и не штрафовать клиентов при отмене уже запланированных поездок.

Примечательно, что по мере развития ситуации требование оппозиции отказаться от инвестиционного соглашения с Россией, послужившего поводом для протестов, начало уходить на второй план, а на первый вышло условие отставки Аслана Бжании.

При этом оппоненты власти ранее заявляли, что в случае реализации документа, создающего преференции российскому бизнесу, Абхазия рискует потерять «экономический суверенитет».

Как показывает статистика, экономически республика и без этого соглашения сильно зависит от России. Так, бывший министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в 2023 году рассказывал, что с 2008 года Москва предоставила Сухуму около 110 млрд руб. финансовой помощи. Помимо этого, в 2023 году на Россию приходилось 72% всего внешнеторгового оборота республики. Также для Абхазии вводились различные льготы — вплоть до бесплатных поставок электроэнергии из РФ в осенне-зимние периоды. Замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач в марте отмечал, что только в 2024 году объем российской финансовой помощи Абхазии должен составить 5,6 млрд руб.

В Москве настаивают, что инвестиционное соглашение не несет угрозы Абхазии.

Как написал 16 ноября в своем Telegram-канале первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, в документе «нет ничего, что не диктовалось бы желанием помочь Абхазии привлечь инвестиции». По его словам, соглашение позволило бы создать рабочие места — например, для местной молодежи, «которая вынуждена искать работу в соседней России».

«Если за исторически короткий период, на глазах одного поколения, третий раз толпа свергает власть — можно ли считать такое государство состоявшимся? Доживем до понедельника. Но ночи будут бессонными»,— заключил депутат.

Андрей Денисов