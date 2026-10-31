Три самолета с желающими уехать на Украину жителями Алешек прибыли в Гомель

Сначала жители Алешек ехали в Анапу на автобусах, а оттуда уже вылетели в Гомель. На территории аэропорта перед их прибытием развернули палаточный городок. «Специалисты МЧС, медики и волонтеры "Красного креста" незамедлительно приступили к оказанию помощи эвакуированным жителям, которые прибыли фактически из зоны боевых действий»,— пишет агентство.