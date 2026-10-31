Три самолета с желающими уехать на Украину жителями Алешек прибыли в Гомель
В аэропорту Гомеля в Белоруссии приземлились три самолета с эвакуированными из Алешек Херсонской области жителями, которые хотят уехать на Украину, передает БЕЛТА.
Сначала жители Алешек ехали в Анапу на автобусах, а оттуда уже вылетели в Гомель. На территории аэропорта перед их прибытием развернули палаточный городок. «Специалисты МЧС, медики и волонтеры "Красного креста" незамедлительно приступили к оказанию помощи эвакуированным жителям, которые прибыли фактически из зоны боевых действий»,— пишет агентство.
В Гомеле жители Алешек будут ждать выезда в пункт пропуска «Новая Гута», где они смогут пересечь границу с Украиной. На этом же пункте пропуска Россия и Украина обменивались телами погибших военнослужащих и гражданскими в сентябре.
Эвакуация из Алешек проходила во время режима тишины, который действует в городе до конца дня 1 ноября. Тем, кто пожелал остаться в Алешках, привезли гуманитарную помощь, в том числе питание, средства гигиены и топливо.