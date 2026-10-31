ИИ просчитался на кадрах

«Искусственный интеллект — это такая игрушка, которой пользуется каждый и думает, что нейросети реально могут помочь бизнесу. Но мне кажется, что в этом состоит некая ловушка. Человек уже может различить тексты, написанные ИИ, и увидеть презентации, составленные нейросетями. Хочется сказать “Не верю!” — как у Станиславского. Публика не дура, ее так просто не обманешь. Обоснование, что вас заменят искусственным интеллектом, — просто удобное объяснение, почему происходят сокращения.