ИИ просчитался на кадрах
Почему нейросети могут только потеснить работников, но не заменить их
Компании, которые сокращали сотрудников из-за внедрения искусственного интеллекта, могут вскоре нанять их обратно. К 2029 году в штат вернут около трети таких специалистов, прогнозируют аналитики Gartner. По данным исследователей из другой организации, Forrester, больше половины предприятий уже жалеют о сокращениях. При повторном найме живых сотрудников им пришлось переплатить.
Впрочем, генеральный директор кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов считает, что искусственный интеллект зачастую становится лишь предлогом для массовых увольнений:
«Искусственный интеллект — это такая игрушка, которой пользуется каждый и думает, что нейросети реально могут помочь бизнесу. Но мне кажется, что в этом состоит некая ловушка. Человек уже может различить тексты, написанные ИИ, и увидеть презентации, составленные нейросетями. Хочется сказать “Не верю!” — как у Станиславского. Публика не дура, ее так просто не обманешь. Обоснование, что вас заменят искусственным интеллектом, — просто удобное объяснение, почему происходят сокращения.
Сейчас мы сотрудников увольняем, потому что им нечем платить. Еще в начале 2026 года многие компании переходили на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю. За счет этого обоснования фирмы сейчас сократят затраты, а потом, когда будет рост, конечно, опять наймут работников.
ИИ не заменит актеров на сцене, хороших журналистов, а также людей, которые добывают нефть или уголь либо другие полезные ископаемые. Не коснется проблема и тех, кто занят интеллектуальным трудом и работает с людьми. Да, есть профессии, которые искусственный интеллект может прямо легко. Но в общем числе всех занятых он грозит максимум 10% работников».
В России почти половина крупных компаний допускает сокращение штата из-за внедрения ИИ. Примерно столько же работников считают, что их профессиональные навыки могут оказаться под угрозой из-за развития нейросетей. Избежать массовых увольнений вряд ли удастся, полагает сооснователь компании Hiremate Тимофей Валов:
«Искусственный интеллект — это скорее инструмент уменьшения команды, которая нужна под проект в целом, а не инструмент сокращения определенной роли в команде. Из-за того, что искусственный интеллект появился и дал возможность командам меньшим количеством человеко-часов делать те же самые вещи, фирмы посокращали сотрудников.
Но теперь команд может стать больше, а сотрудников в них будет меньше. При этом самих проектов внутри компании может быть больше. Когда предприятия начнут развиваться еще сильнее, они будут нанимать этих людей обратно. То есть штат не будет сокращаться, он будет только увеличиваться».
На фоне внедрения ИИ в США с января по июль 2026-го работы лишились около 120 тыс. человек. Это 40% от общего числа увольнений.