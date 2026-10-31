ЦАР хочет привлечь российских инвесторов для освоения месторождений

По словам господина Туадера, для ЦАР важно, чтобы освоение ресурсов сопровождалось созданием перерабатывающих предприятий в стране. Он считает, что даже небольшие предприятия помогут с созданием рабочих мест, сбором налогов и обеспечат получение республикой технологий.