ЦАР хочет привлечь российских инвесторов для освоения месторождений
Центральноафриканская Республика (ЦАР) обладает значительными запасами полезных ископаемых, заявил президент страны Фостен-Арканж Туадера. Он рассказал о желании привлечь российских инвесторов для освоения месторождений золота, алмазов, урана.
По словам господина Туадера, для ЦАР важно, чтобы освоение ресурсов сопровождалось созданием перерабатывающих предприятий в стране. Он считает, что даже небольшие предприятия помогут с созданием рабочих мест, сбором налогов и обеспечат получение республикой технологий.
«Именно поэтому мы приглашаем российские компании рассмотреть возможность реализации проектов в сфере переработки минерального сырья и готовы создать для этого необходимые условия»,— заявил «РИА Новости» президент ЦАР.
30 октября президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с президентом Фостеном-Арканжем Туадерой. Господин Путин заявил, что у стран имеются «пока не полностью раскрытые возможности для роста торгово-экономических связей», в том числе в сферах энергетики и геологоразведки.