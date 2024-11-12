Абхазии развели мосты

По Абхазии прокатилась волна протестов, вызванных жесткими действиями местных силовиков, задержавших несколько лидеров оппозиции. Они выступали против принятия закона о регулировании статуса многофункциональных комплексов, который среди прочего касался реализации инвестиционного соглашения с Россией. По мнению оппонентов властей, преференции российскому бизнесу лишат Абхазию экономического суверенитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протестующие перекрыли все мосты, ведущие в Сухум, потребовав освобождения задержанных и отказа от ратификации инвестиционного соглашения с РФ Фото: РИА Новости Люди и автомобили на заблокированной трассе у моста через реку Гумиста Фото: Коммерсантъ Люди и автомобили на заблокированной трассе у моста через реку Гумиста Фото: Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Протестующие перекрыли все мосты, ведущие в Сухум, потребовав освобождения задержанных и отказа от ратификации инвестиционного соглашения с РФ Фото: РИА Новости Люди и автомобили на заблокированной трассе у моста через реку Гумиста Фото: Коммерсантъ Люди и автомобили на заблокированной трассе у моста через реку Гумиста Фото: Коммерсантъ

Массовые беспорядки в Абхазии начались после задержания силовиками нескольких оппозиционеров, выступавших против инвестиционного соглашения с Россией. 11 ноября в местном парламенте прошло заседание, на котором рассматривался закон о введении понятия многофункциональных комплексов и разрешении на их строительство на территории республики. Эта норма принята в окончательном чтении и должна стать дополнением к инвестиционному соглашению, заключенному в конце октября между Москвой и Сухумом.

Согласно двустороннему документу, российский бизнес получал зеленый свет на реализацию в Абхазии инвестиционных проектов, а также преференции на деятельность в республике. В частности, российские инвесторы смогут рассчитывать на многолетние налоговые каникулы.

Изначально у инвестиционного соглашения была довольно непростая судьба. В Сухуме не спешили с заключением подобной договоренности с Москвой, однако, по заявлению абхазским официальных лиц, в сентябре Россия приостановила софинансирование абхазского бюджета по отдельным статьям. В итоге после долгих переговоров документ все-таки был подписан министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и вице-премьером Абхазии, министром экономики Кристиной Озган. Господин Решетников тогда пояснил, что благодаря соглашению в республику пойдут дополнительные российские инвестиции, которые поспособствуют «развитию сельского хозяйства, обрабатывающего производства, туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха». Кроме того, по словам министра, документ поможет развить «обеспечивающую инфраструктуру» — объекты газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, транспорта и так далее.

Госпожа Озган, со своей стороны, пояснила, что договоренность позволит «демонстрировать качественно новый подход», при котором будет снижаться уровень государственных инвестиций в экономику республики и повышаться уровень частных вложений.

Абхазская оппозиция мнения властей и Москвы не разделяла изначально, настаивая, что соглашение приведет к «экспансии олигархата».

В итоге в Сухуме 5 ноября был создан общественный штаб по противодействию ратификации документа, который, как считают оппоненты руководства республики, приведет к потере Абхазией экономического суверенитета. Так, по словам экс-министра финансов Адгура Ардзинбы, ратификация соглашения — «зеленый свет на распродажу Абхазии», а потому ее нельзя допустить.

Вечером 11 ноября силовиками были задержаны пять противников соглашения. Генпрокуратура Абхазии заявила, что оппозиционеры совершили «противоправные действия в отношении депутата, сопровождавшиеся нецензурной бранью».

Председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц уверяет, что пять активистов «возвращались с собрания общественности, посвященного недавно подписанному российско-абхазскому соглашению» и были задержаны без причины. По его словам, речь идет о «преследовании по политическим мотивам».

Именно эти задержания и спровоцировали мощную волну беспорядков. Вечером того же дня у здания Службы госбезопасности (СГБ) начали собираться протестующие, включая родственников задержанных, с требованием освободить оппозиционеров. Сообщалось, что в ходе протестов автомобиль протаранил ворота здания, а от СГБ митингующие двинулись к площади Свободы в Сухуме.

Кроме того, протестующие перекрыли три моста на въезде в Сухум — Кодорский, Верхнегумистинский и Нижнегумистинский. Активисты также потребовали от властей отказаться от ратификации инвестиционного соглашения с РФ.

В республике фактически было парализовано движение транспорта. При этом отмечалось, что протестующие пропускали машины скорой помощи, что, впрочем, опровергал местный Минздрав. В итоге Кодорский мост был разблокирован только утром 12 ноября, после того как представители властей пообещали отпустить в скором времени задержанных активистов. Впрочем, по словам оппозиционера Левана Микаа, позднее мост снова был перекрыт, поскольку власти так и не выполнили обещание.

«В связи со сложившейся ситуацией, вызванной незаконным блокированием республиканской трассы», экстренное заседание Совета безопасности Абхазии провел президент республики Аслан Бжания. Господин Бжания в итоге выступил со специальным обращением к жителям страны. Он заявил, что «блокирование республиканской трассы привело к большим неудобствам граждан», а руководство республики продолжает заниматься «данной проблемой». «Уважаемые сограждане, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации. Правоохранительные органы Республики Абхазия имеют достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок в стране»,— сказал Аслан Бжания, к резиденции которого, как сообщается, стянули военную технику.

Так или иначе, к середине дня 12 ноября задержанных отпустили, а господин Микаа подтвердил, что оппозицией был «сделан жест доброй воли — разблокирован мост» через реку Кодор.

Впрочем, протесты могут продолжиться. В местном парламенте 15 ноября должна пройти ратификация инвестиционного соглашения между Россией и Абхазией. На этот день оппозиция заранее запланировала акции протеста.

Российские официальные лица не комментируют беспорядки в Абхазии. Напомним, Россия — одна из пяти стран ООН наряду с Никарагуа, Венесуэлой, Сирией и Науру, признающих независимость Абхазии от Грузии.

Андрей Денисов