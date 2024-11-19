«Дальнейшее напряжение обстановки, эскалация ни к чему хорошему не привели бы»

Экс-президент Абхазии Аслан Бжания в интервью “Ъ” рассказал о причинах решения подать в отставку, своем отношении к инвестиционному соглашению с Россией и планах на будущее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аслан Бжания

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Аслан Бжания

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

— Почему вы в итоге приняли решение подать в отставку?

— В силу сложившихся обстоятельств, чтобы стороны не перешли точку невозврата. Мы и так планировали проводить выборы в феврале, я и так планировал к ним готовиться. В этом плане никаких потерь нет. Дальнейшее напряжение обстановки, эскалация ни к чему хорошему в данном случае не привели бы. Люди видят, анализируют то, что произошло, почему произошло, что послужило поводом. Я думаю, что абхазская власть в данном случае из этой сложной ситуации вышла с минимальными издержками. Государством управляет бывший вице-президент, вся команда работает. Поменялся только премьер-министр. Премьер-министр (бывший.— “Ъ”) вместе со мной будет формировать предвыборную кампанию.

— Какая судьба теперь ждет инвестиционное соглашение с Россией?

— Мне сейчас сложно говорить, что будет дальше с инвестиционным соглашением, потому что это уже выходит за рамки моей компетенции. Но я уверен, что это соглашение нужно прежде всего абхазскому государству и его гражданам, поскольку оно несет в себе большое количество возможностей для развития экономики, укрепления обороноспособности и решения социальных проблем Абхазии.

— Как после вашей отставки будут складываться отношения с Россией? Сложившаяся ситуация может на них как-то повлиять?

— Не знаю, как будут складываться взаимоотношения с Россией, но я бы хотел, чтобы они складывались в строгом соответствии с нашими межгосударственными договорами — с договором от 2008 года, договором от 2014 года. Максимальная степень интеграции, братства и союзничества. Бывшие руководители Абхазии Владислав Ардзинба, Сергей Багапш — люди, которых я считаю своими наставниками,— неоднократно говорили о том, что наша современная абхазская государственность держится на двух опорах: волеизъявлении народа Абхазии и поддержке российского государства. Из великих государств, из великих народов нам наиболее близок русский, российский народ. Мы давно живем в этом мире и имеем собственную идентичность, свою историю. В братстве и союзничестве я вижу наше будущее. По-другому в этом мире — с большими угрозами и опасностями — нам выжить будет очень сложно. И я буду это видение реализовывать на практике.

— То есть вы собираетесь снова баллотироваться в президенты?

— Да, буду баллотироваться.