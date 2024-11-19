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«Дальнейшее напряжение обстановки, эскалация ни к чему хорошему не привели бы»

Экс-президент Абхазии Аслан Бжания — о причинах ухода в отставку и планах на будущее

Экс-президент Абхазии Аслан Бжания в интервью “Ъ” рассказал о причинах решения подать в отставку, своем отношении к инвестиционному соглашению с Россией и планах на будущее.

Аслан Бжания

Аслан Бжания

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Аслан Бжания

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

— Почему вы в итоге приняли решение подать в отставку?

— В силу сложившихся обстоятельств, чтобы стороны не перешли точку невозврата. Мы и так планировали проводить выборы в феврале, я и так планировал к ним готовиться. В этом плане никаких потерь нет. Дальнейшее напряжение обстановки, эскалация ни к чему хорошему в данном случае не привели бы. Люди видят, анализируют то, что произошло, почему произошло, что послужило поводом. Я думаю, что абхазская власть в данном случае из этой сложной ситуации вышла с минимальными издержками. Государством управляет бывший вице-президент, вся команда работает. Поменялся только премьер-министр. Премьер-министр (бывший.— “Ъ”) вместе со мной будет формировать предвыборную кампанию.

— Какая судьба теперь ждет инвестиционное соглашение с Россией?

— Мне сейчас сложно говорить, что будет дальше с инвестиционным соглашением, потому что это уже выходит за рамки моей компетенции. Но я уверен, что это соглашение нужно прежде всего абхазскому государству и его гражданам, поскольку оно несет в себе большое количество возможностей для развития экономики, укрепления обороноспособности и решения социальных проблем Абхазии.

— Как после вашей отставки будут складываться отношения с Россией? Сложившаяся ситуация может на них как-то повлиять?

— Не знаю, как будут складываться взаимоотношения с Россией, но я бы хотел, чтобы они складывались в строгом соответствии с нашими межгосударственными договорами — с договором от 2008 года, договором от 2014 года. Максимальная степень интеграции, братства и союзничества. Бывшие руководители Абхазии Владислав Ардзинба, Сергей Багапш — люди, которых я считаю своими наставниками,— неоднократно говорили о том, что наша современная абхазская государственность держится на двух опорах: волеизъявлении народа Абхазии и поддержке российского государства. Из великих государств, из великих народов нам наиболее близок русский, российский народ. Мы давно живем в этом мире и имеем собственную идентичность, свою историю. В братстве и союзничестве я вижу наше будущее. По-другому в этом мире — с большими угрозами и опасностями — нам выжить будет очень сложно. И я буду это видение реализовывать на практике.

— То есть вы собираетесь снова баллотироваться в президенты?

— Да, буду баллотироваться.

Фотогалерея

Абхазский кризис

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15 ноября протестующие протаранили грузовиком ворота, ведущие на территорию, где расположены парламент и администрация президента

15 ноября протестующие протаранили грузовиком ворота, ведущие на территорию, где расположены парламент и администрация президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Демонстранты взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий

Демонстранты взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По оценкам оппозиции, в протесте участвовали около 2,5 тыс. человек

По оценкам оппозиции, в протесте участвовали около 2,5 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Оппозиция заявляла, что ратификация инвестиционного соглашения с Россией негативно повлияет на средний и малый бизнес в республике и даст возможность российским бизнесменам строить туристические объекты

Оппозиция заявляла, что ратификация инвестиционного соглашения с Россией негативно повлияет на средний и малый бизнес в республике и даст возможность российским бизнесменам строить туристические объекты

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие, в частности, требовали отставки президента и создания временного правительства

Протестующие, в частности, требовали отставки президента и создания временного правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Некоторые протестующие принесли с собой оружие

Некоторые протестующие принесли с собой оружие

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сторонники оппозиции у здания администрации президента

Сторонники оппозиции у здания администрации президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Силовики пытались оттеснить протестующих, подогнав во внутренний двор парламента пожарный автомобиль

Силовики пытались оттеснить протестующих, подогнав во внутренний двор парламента пожарный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие отвергли предложение главы республики Аслана Бжании о проведении досрочных выборов и отказались покинуть правительственный комплекс. Лидеры оппозиции призвали собравшихся сторонников стоять с ними до отставки президента

Протестующие отвергли предложение главы республики Аслана Бжании о проведении досрочных выборов и отказались покинуть правительственный комплекс. Лидеры оппозиции призвали собравшихся сторонников стоять с ними до отставки президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зал заседаний парламента был разгромлен, в некоторых кабинетах выбиты стекла

Зал заседаний парламента был разгромлен, в некоторых кабинетах выбиты стекла

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По данным местного Минздрава, в столкновениях с полицией пострадали 13 человек

По данным местного Минздрава, в столкновениях с полицией пострадали 13 человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие проникают на территорию комплекса правительственных зданий

Протестующие проникают на территорию комплекса правительственных зданий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Демонтаж ограды вокруг здания парламента Абхазии

Демонтаж ограды вокруг здания парламента Абхазии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Депутат парламента Абхазии Эрик Рштуни (в центре) и сторонники оппозиции у здания парламента

Депутат парламента Абхазии Эрик Рштуни (в центре) и сторонники оппозиции у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

19 ноября президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб объявили об уходе в отставку. Парламент принял отставку на внеочередном заседании

19 ноября президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб объявили об уходе в отставку. Парламент принял отставку на внеочередном заседании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Решение принималось тайным голосованием. За постановление об отставке президента проголосовали 28 депутатов, против — один. Два бюллетеня были испорчены

Решение принималось тайным голосованием. За постановление об отставке президента проголосовали 28 депутатов, против — один. Два бюллетеня были испорчены

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель РОО «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба (в центре) и глава комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа (справа) на митинге

Председатель РОО «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба (в центре) и глава комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа (справа) на митинге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Захват правительственных зданий в Сухуме сопровождался музыкой

Захват правительственных зданий в Сухуме сопровождался музыкой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

К музыкантам у здания парламента присоединились танцоры

К музыкантам у здания парламента присоединились танцоры

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Мирную атмосферу протестующие поддерживали при помощи рояля, стоящего на балконе здания парламента

Мирную атмосферу протестующие поддерживали при помощи рояля, стоящего на балконе здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские власти на фоне беспорядков рекомендовали туристам воздержаться от поездок в Абхазию &lt;br>На фото: вид на гостиницу «Абхазия» в Сухуме

Российские власти на фоне беспорядков рекомендовали туристам воздержаться от поездок в Абхазию
На фото: вид на гостиницу «Абхазия» в Сухуме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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15 ноября протестующие протаранили грузовиком ворота, ведущие на территорию, где расположены парламент и администрация президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Демонстранты взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По оценкам оппозиции, в протесте участвовали около 2,5 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Оппозиция заявляла, что ратификация инвестиционного соглашения с Россией негативно повлияет на средний и малый бизнес в республике и даст возможность российским бизнесменам строить туристические объекты

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие, в частности, требовали отставки президента и создания временного правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Некоторые протестующие принесли с собой оружие

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сторонники оппозиции у здания администрации президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Силовики пытались оттеснить протестующих, подогнав во внутренний двор парламента пожарный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие отвергли предложение главы республики Аслана Бжании о проведении досрочных выборов и отказались покинуть правительственный комплекс. Лидеры оппозиции призвали собравшихся сторонников стоять с ними до отставки президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зал заседаний парламента был разгромлен, в некоторых кабинетах выбиты стекла

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По данным местного Минздрава, в столкновениях с полицией пострадали 13 человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие проникают на территорию комплекса правительственных зданий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Демонтаж ограды вокруг здания парламента Абхазии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Депутат парламента Абхазии Эрик Рштуни (в центре) и сторонники оппозиции у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

19 ноября президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб объявили об уходе в отставку. Парламент принял отставку на внеочередном заседании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Решение принималось тайным голосованием. За постановление об отставке президента проголосовали 28 депутатов, против — один. Два бюллетеня были испорчены

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель РОО «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба (в центре) и глава комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа (справа) на митинге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Захват правительственных зданий в Сухуме сопровождался музыкой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

К музыкантам у здания парламента присоединились танцоры

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Мирную атмосферу протестующие поддерживали при помощи рояля, стоящего на балконе здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские власти на фоне беспорядков рекомендовали туристам воздержаться от поездок в Абхазию
На фото: вид на гостиницу «Абхазия» в Сухуме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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