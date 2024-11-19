«Если есть необходимость создавать дополнительные преференции инвесторам, мы можем это сделать»

Один из лидеров оппозиции, зампред высшего совета абхазской общественной организации «Аидгылара» Эшсоу Какалия в интервью “Ъ” рассказал о причинах недовольства местной оппозиции инвестиционным соглашением с Россией и о возможной судьбе договора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эшсоу Какалия

Фото: Соцсети Эшсоу Какалии Эшсоу Какалия

Фото: Соцсети Эшсоу Какалии

— Что теперь, после отставки Аслана Бжании, будет с инвестиционным соглашением с Россией? Какие у оппозиции планы на этот счет? В договор будут вноситься изменения?

— В процессе подготовки этого соглашения, еще на стадии его проекта, мы неоднократно заявляли, что не против инвестиций из России, но говорили о том, что в этом проекте есть пункты, которые категорически неприемлемы. В нашем парламенте на стадии подготовки проекта было внесено около 20 поправок в это соглашение. Однако исполнительная власть ни одну поправку не учла. Но проблема сейчас в другом. Мы теперь не можем вносить в него поправки, потому что в нарушение действующего законодательства Абхазии это соглашение правительством было подписано. Теперь, уже после подписания, какие-либо изменения внести не получится. Его можно только ратифицировать или не ратифицировать.

Вместе с тем я хочу сказать, что в направлении инвестиционной деятельности уже было подписано соглашение и есть соответствующий закон в Республике Абхазия. Поэтому для инвесторов проблем с инвестициями в Абхазию особо-то и нет. Да, у нас есть серьезные проблемы с правоприменением, но мы будем эти проблемы решать. В конце концов, если есть необходимость создавать дополнительные преференции для инвесторов, мы можем это сделать. И если есть необходимость нормативного регулирования и изменения каких-то законов в Абхазии, мы можем изменить законодательство. А что касается этого соглашения, которое уже подписано, его изменить уже нельзя.

— Но это соглашение вы ратифицируете?

— Я не знаю, как поступит парламент, но, учитывая, чем закончилась попытка его ратификации, было бы вполне логично предположить, что парламент откажется от ратификации. Попытка его ратификации привела к революции, по сути, к смене власти.

— То есть соглашение пока будет положено под сукно?

— Вероятнее всего. Мы будем требовать, чтобы с ним определился парламент. Но надо заканчивать с ним вопрос, как говорится. Понимаете, держать дело в подвешенном состоянии — это не есть хорошо.

— Получается, на каком-то этапе возникнет вопрос разработки нового соглашения, но с учетом предложений оппозиции?

— С таким же успехом мы можем принять любой другой закон или любое другое соглашение. Конечно, во взаимоотношениях России и Абхазии будет еще немало документов. Но весь вопрос в том, как исполнительная власть выстраивает свою позицию, как она согласовывает ее с обществом. Власть пытается навязать обществу документы, которые обществом не воспринимаются, у нас в Абхазии это заканчивается тем, чем закончилось вчера.