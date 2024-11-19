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Коммерсантъ FM
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«Если есть необходимость создавать дополнительные преференции инвесторам, мы можем это сделать»

Один из лидеров абхазской оппозиции — о судьбе инвестиционного соглашения с Россией

Один из лидеров оппозиции, зампред высшего совета абхазской общественной организации «Аидгылара» Эшсоу Какалия в интервью “Ъ” рассказал о причинах недовольства местной оппозиции инвестиционным соглашением с Россией и о возможной судьбе договора.

Эшсоу Какалия

Эшсоу Какалия

Фото: Соцсети Эшсоу Какалии

Эшсоу Какалия

Фото: Соцсети Эшсоу Какалии

— Что теперь, после отставки Аслана Бжании, будет с инвестиционным соглашением с Россией? Какие у оппозиции планы на этот счет? В договор будут вноситься изменения?

— В процессе подготовки этого соглашения, еще на стадии его проекта, мы неоднократно заявляли, что не против инвестиций из России, но говорили о том, что в этом проекте есть пункты, которые категорически неприемлемы. В нашем парламенте на стадии подготовки проекта было внесено около 20 поправок в это соглашение. Однако исполнительная власть ни одну поправку не учла. Но проблема сейчас в другом. Мы теперь не можем вносить в него поправки, потому что в нарушение действующего законодательства Абхазии это соглашение правительством было подписано. Теперь, уже после подписания, какие-либо изменения внести не получится. Его можно только ратифицировать или не ратифицировать.

Вместе с тем я хочу сказать, что в направлении инвестиционной деятельности уже было подписано соглашение и есть соответствующий закон в Республике Абхазия. Поэтому для инвесторов проблем с инвестициями в Абхазию особо-то и нет. Да, у нас есть серьезные проблемы с правоприменением, но мы будем эти проблемы решать. В конце концов, если есть необходимость создавать дополнительные преференции для инвесторов, мы можем это сделать. И если есть необходимость нормативного регулирования и изменения каких-то законов в Абхазии, мы можем изменить законодательство. А что касается этого соглашения, которое уже подписано, его изменить уже нельзя.

— Но это соглашение вы ратифицируете?

— Я не знаю, как поступит парламент, но, учитывая, чем закончилась попытка его ратификации, было бы вполне логично предположить, что парламент откажется от ратификации. Попытка его ратификации привела к революции, по сути, к смене власти.

— То есть соглашение пока будет положено под сукно?

— Вероятнее всего. Мы будем требовать, чтобы с ним определился парламент. Но надо заканчивать с ним вопрос, как говорится. Понимаете, держать дело в подвешенном состоянии — это не есть хорошо.

— Получается, на каком-то этапе возникнет вопрос разработки нового соглашения, но с учетом предложений оппозиции?

— С таким же успехом мы можем принять любой другой закон или любое другое соглашение. Конечно, во взаимоотношениях России и Абхазии будет еще немало документов. Но весь вопрос в том, как исполнительная власть выстраивает свою позицию, как она согласовывает ее с обществом. Власть пытается навязать обществу документы, которые обществом не воспринимаются, у нас в Абхазии это заканчивается тем, чем закончилось вчера.

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Абхазский кризис

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15 ноября протестующие протаранили грузовиком ворота, ведущие на территорию, где расположены парламент и администрация президента

15 ноября протестующие протаранили грузовиком ворота, ведущие на территорию, где расположены парламент и администрация президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Демонстранты взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий

Демонстранты взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По оценкам оппозиции, в протесте участвовали около 2,5 тыс. человек

По оценкам оппозиции, в протесте участвовали около 2,5 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Оппозиция заявляла, что ратификация инвестиционного соглашения с Россией негативно повлияет на средний и малый бизнес в республике и даст возможность российским бизнесменам строить туристические объекты

Оппозиция заявляла, что ратификация инвестиционного соглашения с Россией негативно повлияет на средний и малый бизнес в республике и даст возможность российским бизнесменам строить туристические объекты

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие, в частности, требовали отставки президента и создания временного правительства

Протестующие, в частности, требовали отставки президента и создания временного правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Некоторые протестующие принесли с собой оружие

Некоторые протестующие принесли с собой оружие

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сторонники оппозиции у здания администрации президента

Сторонники оппозиции у здания администрации президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Силовики пытались оттеснить протестующих, подогнав во внутренний двор парламента пожарный автомобиль

Силовики пытались оттеснить протестующих, подогнав во внутренний двор парламента пожарный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие отвергли предложение главы республики Аслана Бжании о проведении досрочных выборов и отказались покинуть правительственный комплекс. Лидеры оппозиции призвали собравшихся сторонников стоять с ними до отставки президента

Протестующие отвергли предложение главы республики Аслана Бжании о проведении досрочных выборов и отказались покинуть правительственный комплекс. Лидеры оппозиции призвали собравшихся сторонников стоять с ними до отставки президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зал заседаний парламента был разгромлен, в некоторых кабинетах выбиты стекла

Зал заседаний парламента был разгромлен, в некоторых кабинетах выбиты стекла

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По данным местного Минздрава, в столкновениях с полицией пострадали 13 человек

По данным местного Минздрава, в столкновениях с полицией пострадали 13 человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие проникают на территорию комплекса правительственных зданий

Протестующие проникают на территорию комплекса правительственных зданий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Демонтаж ограды вокруг здания парламента Абхазии

Демонтаж ограды вокруг здания парламента Абхазии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Депутат парламента Абхазии Эрик Рштуни (в центре) и сторонники оппозиции у здания парламента

Депутат парламента Абхазии Эрик Рштуни (в центре) и сторонники оппозиции у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

19 ноября президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб объявили об уходе в отставку. Парламент принял отставку на внеочередном заседании

19 ноября президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб объявили об уходе в отставку. Парламент принял отставку на внеочередном заседании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Решение принималось тайным голосованием. За постановление об отставке президента проголосовали 28 депутатов, против — один. Два бюллетеня были испорчены

Решение принималось тайным голосованием. За постановление об отставке президента проголосовали 28 депутатов, против — один. Два бюллетеня были испорчены

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель РОО «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба (в центре) и глава комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа (справа) на митинге

Председатель РОО «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба (в центре) и глава комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа (справа) на митинге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Захват правительственных зданий в Сухуме сопровождался музыкой

Захват правительственных зданий в Сухуме сопровождался музыкой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

К музыкантам у здания парламента присоединились танцоры

К музыкантам у здания парламента присоединились танцоры

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Мирную атмосферу протестующие поддерживали при помощи рояля, стоящего на балконе здания парламента

Мирную атмосферу протестующие поддерживали при помощи рояля, стоящего на балконе здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские власти на фоне беспорядков рекомендовали туристам воздержаться от поездок в Абхазию &lt;br>На фото: вид на гостиницу «Абхазия» в Сухуме

Российские власти на фоне беспорядков рекомендовали туристам воздержаться от поездок в Абхазию
На фото: вид на гостиницу «Абхазия» в Сухуме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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15 ноября протестующие протаранили грузовиком ворота, ведущие на территорию, где расположены парламент и администрация президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Демонстранты взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По оценкам оппозиции, в протесте участвовали около 2,5 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Оппозиция заявляла, что ратификация инвестиционного соглашения с Россией негативно повлияет на средний и малый бизнес в республике и даст возможность российским бизнесменам строить туристические объекты

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие, в частности, требовали отставки президента и создания временного правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Некоторые протестующие принесли с собой оружие

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сторонники оппозиции у здания администрации президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Силовики пытались оттеснить протестующих, подогнав во внутренний двор парламента пожарный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие отвергли предложение главы республики Аслана Бжании о проведении досрочных выборов и отказались покинуть правительственный комплекс. Лидеры оппозиции призвали собравшихся сторонников стоять с ними до отставки президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зал заседаний парламента был разгромлен, в некоторых кабинетах выбиты стекла

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По данным местного Минздрава, в столкновениях с полицией пострадали 13 человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие проникают на территорию комплекса правительственных зданий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Демонтаж ограды вокруг здания парламента Абхазии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Депутат парламента Абхазии Эрик Рштуни (в центре) и сторонники оппозиции у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

19 ноября президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб объявили об уходе в отставку. Парламент принял отставку на внеочередном заседании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Решение принималось тайным голосованием. За постановление об отставке президента проголосовали 28 депутатов, против — один. Два бюллетеня были испорчены

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель РОО «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба (в центре) и глава комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа (справа) на митинге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Захват правительственных зданий в Сухуме сопровождался музыкой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

К музыкантам у здания парламента присоединились танцоры

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Мирную атмосферу протестующие поддерживали при помощи рояля, стоящего на балконе здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские власти на фоне беспорядков рекомендовали туристам воздержаться от поездок в Абхазию
На фото: вид на гостиницу «Абхазия» в Сухуме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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