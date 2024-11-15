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Коммерсантъ FM
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Абхазия довосстала до президента

Протестующие захватили правительственные здания и потребовали отставки главы республики

Обстановка в Абхазии в пятницу — в день, когда парламент должен был поставить на голосование инвестиционное соглашение с Россией,— резко обострилась. Заседание не состоялось, но собравшихся у здания парламента манифестантов это только разозлило. Они окружили комплекс правительственных зданий и заняли его. В разгар волнений администрация президента Аслана Бжании анонсировала отзыв законопроекта о ратификации соглашения с Москвой, мотивировав это необходимостью «стабилизации обстановки». Но оппозиционеры уже повысили ставки до максимума, потребовав немедленной отставки главы государства. Тот, по их словам, попросил время на раздумья. Поздно вечером господин Бжания вышел к журналистам и заявил, что остается в республике и в отставку не собирается.

Сторонники абхазской оппозиции в пятницу прорвались на территорию правительственного комплекса и потребовали отставки президента Аслана Бжании

Сторонники абхазской оппозиции в пятницу прорвались на территорию правительственного комплекса и потребовали отставки президента Аслана Бжании

Фото: РИА Новости

Сторонники абхазской оппозиции в пятницу прорвались на территорию правительственного комплекса и потребовали отставки президента Аслана Бжании

Фото: РИА Новости

Спустя три дня после массовых протестов и блокировки транспортного движения в Абхазии (см. “Ъ” от 13 ноября) пришло время рассмотрения в парламенте вопроса о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое и стало причиной беспорядков. До начала сессии один из лидеров оппозиции, председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба призвал власти «отложить все острые вопросы, которые разделяют народ и будоражат общественность» до предстоящих весной 2025 года президентских выборов. В противном случае, предупредил он, «вся ответственность за возможные последствия в ближайшие дни ложится на президента Абхазии Аслана Бжанию и его окружение».

Аслан Бжания сначал этим призывам не внял. В интервью местному каналу «Абаза-ТВ» он объяснил, что считает риском не инвестиционное соглашение с Россией, а его отсутствие. «Мы должны в экономику привлечь деньги. Их просто неоткуда взять, кроме как с помощью российских инвестиций. Собственного капитала у нашего бизнеса для динамичного развития экономики не хватает»,— откровенно высказался глава республики (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, соглашение предусматривает преференции для российского бизнеса при реализации инвестиционных проектов в Абхазии. Среди послаблений — освобождение на восемь лет от уплаты налогов на имущество организаций и на прибыль. Минимальный порог инвестиционных проектов — 2 млрд руб.

Российские и абхазские власти утверждали, что договоренность будет способствовать развитию экономики республики за счет частных вложений. Оппозиция же считает, что из-за предоставляемых российских бизнесменам льгот эти проекты «не будут приносить в бюджет ни копейки» и приведут к «экспансии олигархата».

Заседание парламента Абхазии началось в 11:00 по местному времени (10:00 мск). Протестующие собрались у здания за полчаса до этого. При этом силовики заблаговременно усилили там меры безопасности, стянув военную технику.

Напряжение чувствовалось и в самом парламенте. Некоторые из депутатов отказались работать в подобной обстановке, сказал спикер Лаша Ашуба, открывая сессию. «Есть мнение, что лучше в таких условиях вообще не проводить сессию. Мы должны это обсудить и вынести вопрос на голосование»,— добавил он. Уже спустя несколько минут к протестующим вышел депутат Эрик Рштуни и подтвердил: сессия не состоится. Только 13 депутатов из 21 поддержали повестку дня, подразумевавшую голосование по инвестиционному соглашению (всего в парламенте республики 35 депутатов, и решения принимаются большинством голосов от этого числа).

Реакция участников протеста, по всей видимости, не совпала с ожиданиями парламентариев. В ответ на объявление о переносе сессии разозлившиеся протестующие поначалу потребовали список тех 14 депутатов, которые вовсе не пришли на заседание. Позднее Адгур Ардзинба от лица участников акции призвал депутатов все-таки провести сессию и проголосовать против ратификации инвестиционного соглашения. После того как очередной призыв был проигнорирован, ситуация резко обострилась.

Грузовик протаранил ворота у здания парламента, после чего протестующие, общую численность которых оппозиция изначально оценивала в 2,5 тыс. человек, зашли на площадь перед парламентом и направились к зданию администрации президента Абхазии, который, по сообщениям местных Telegram-каналов, к этому моменту покинул место событий в окружении охраны. Появились сообщения о столкновениях между протестующими и силовиками: первые бросались яйцами и бутылками, вторые отвечали дымовыми шашками и слезоточивым газом.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали как минимум 13 человек.

Спустя несколько часов два участника протеста — Адгур Ардзинба и Темур Гулиа — прошли в здание парламента для обсуждения вопроса с депутатами. Вскоре господин Гулиа вышел к протестующим и сообщил, что требования оппозиции насчет судьбы инвестиционного соглашения будут исполнены. Пресс-служба президента республики подтвердила: администрация главы государства «с целью стабилизации обстановки» готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации соглашения, спровоцировавшего столь сильный конфликт.

Перед началом переговоров с депутатами Адгур Ардзинба, обратившись к протестующим, обвинил в провокациях тех, кто называл собравшихся на акцию «антироссийскими силами». Его мысль продолжил председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц, который и вовсе заявил: будущее Абхазии «только вместе с Россией». И толпа поддержала его, скандируя «Россия!».

Но и это оппозиции показалось недостаточным, и в совместном заявлении лидеры протестного движения послали еще один сигнал России: «Действия митингующих не направлены против российско-абхазских отношений. Напротив, мы, как оппозиция, всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между нашими странами. Однако Аслан Бжания все свое правление пытался использовать эти отношения в своих корыстных интересах, манипулируя ими ради укрепления своего режима».

В итоге требования протестующих свелись к немедленной отставке Аслана Бжании. Уже после решения об отзыве законопроекта о ратификации протестующие сломали решетки в окне парламента и проникли внутрь здания. Силовики препятствовать этому не стали. Та же участь постигла и другие правительственные здания, где располагаются кабинет министров и администрация президента. Оппозиционеры сорвали табличку с именем и фамилией президента Абхазии, вынесли из здания его администрации и выставили на улице. Затем, как сообщило «РИА Новости», активисты начали готовиться к обороне захваченных зданий: перекрыли цепями калитку ворот в парламент, которую сами же сломали за несколько часов до этого, и выставили охранные посты.

По утверждению абхазских оппозиционеров, которые в пятницу предъявили Аслану Бжании (на фото) ультиматум, президент республики не стал сразу же соглашаться на отставку, попросив время на раздумье

По утверждению абхазских оппозиционеров, которые в пятницу предъявили Аслану Бжании (на фото) ультиматум, президент республики не стал сразу же соглашаться на отставку, попросив время на раздумье

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По утверждению абхазских оппозиционеров, которые в пятницу предъявили Аслану Бжании (на фото) ультиматум, президент республики не стал сразу же соглашаться на отставку, попросив время на раздумье

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ближе к вечеру власти Абхазии и представители оппозиции начали переговоры. Как рассказал затем представитель созданного оппозицией Координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса Эшсоу Какалия, Аслану Бжании через посредников «было предложено добровольно уйти в отставку, однако он попросил время» на раздумья.

Поздно вечером господин Бжания выступил перед журналистами, заявив, что будет «работать дальше». При этом он призвал сограждан «не поддаваться на провокации».

В МИД РФ тем временем выразили надежду на то, что ситуацию удастся урегулировать мирным образом.

«Российская сторона, не вмешиваясь во внутренние процессы в Абхазии, рассчитывает, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем,— отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.— При этом, разумеется, должны неукоснительно соблюдаться законы Абхазии, в том числе в части поддержания общественного порядка». Минэкономразвития РФ рекомендовало туристам воздержаться от поездок в Абхазию, а представителям турбизнеса — приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением этой страны.

Лусине Баласян, Павел Тарасенко

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