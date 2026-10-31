Зеленский: поставки ракет для Patriot затянутся на несколько лет

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Госдеп США за решение одобрить поставки Украине 500 ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Однако господин Зеленский недоволен тем, что получить ракеты Киев сможет не в этом году, а только через несколько лет.