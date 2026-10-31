Зеленский: поставки ракет для Patriot затянутся на несколько лет
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Госдеп США за решение одобрить поставки Украине 500 ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Однако господин Зеленский недоволен тем, что получить ракеты Киев сможет не в этом году, а только через несколько лет.
По мнению украинского президента, у США и стран Европы «есть достаточно запасов ракет на складах». «Мы просили наших американских партнеров предоставить Украине зимний пакет поддержки из расчета 100 ракет-перехватчиков для Patriot в месяц... Мы просим принять решения, которые могут гарантировать защиту жизней не послезавтра или когда-нибудь позже»,— прокомментировал Владимир Зеленский в Telegram.
16 октября Дональд Трамп заявил, что США временно прекратили продажу боеприпасов союзникам, чтобы пополнить собственные арсеналы. 30 октября Госдеп одобрил возможную продажу Украине 500 ракет на $2,1 млрд. Сделка будет полностью финансироваться партнерами и союзниками — Канадой, Норвегией и Германией. Теперь у Конгресса США есть 30 дней для того, чтобы изучить договоренности. По данным The Washington Post, США не одобрили поставки для Украины ракет ЗРК Patriot из третьих стран.