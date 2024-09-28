МЧС: число погибших при пожаре на АЗС в Дагестане выросло до 13

МЧС обнаружило тело еще одного погибшего при взрыве на автозаправке в Дагестане. Общее число жертв достигло 13 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что семьи погибших получат по 1 млн руб. Пострадавшим выплатят от 250 тыс. до 500 тыс. руб.

Господин Меликов уточнил, что дома при взрыве не пострадали. «Были выявлены нарушения на этой заправке, но надо сказать, что те нарушения, которые были выявлены, они были выявлены и устранены»,— сказал глава Дагестана журналистам (цитата по ТАСС).

ЧП произошло вчера, 27 сентября. АЗС взорвалась в Карабудахкентском районе, там введен режим ЧС. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). К вечеру число погибших выросло до десяти человек, утром — до 12. В республике объявлен день траура. По данным Минэнерго, в ходе проверок заправок по всему Дагестану зафиксировали более 4,5 тыс. нарушений.

Лаура Кеффер