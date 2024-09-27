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Коммерсантъ FM
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По делу о взрыве и пожаре на АЗС в пригороде Махачкалы возбуждено уголовное дело

Управление Следственного комитета РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Карабудахкентском районе республики. Дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщила пресс-служба следственного ведомства. При взрыве, по последним данным, погибли пять человек, пострадали девять.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего и виновного лица, говорится в сообщении. Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления поставлен на контроль.

Взрыв на автозаправке произошел около 17:00 по мск. По данным очевидцев, всего было два взрыва. По информации местной газеты «Новое дело», речь идет о заправке Рlus возле Хушетского поворота.

Юлия Рыбина, Махачкала

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