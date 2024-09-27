При взрыве на заправке под Махачкалой погибли 10 человек, пострадал 21

В поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы спасатели продолжают извлекать тела погибших из-под завалов здания автозаправочной станции. По последним данным МЧС, в результате взрыва погибли десять человек, среди них — двое детей, пострадал 21 человек. Открытое горение на АЗС ликвидировано.

Взрыв на автозаправочной станции произошел около 17:30 мск. Территория заправки загорелась (сейчас открытое горение ликвидировано), здание АЗС оказалось полностью разрушено. Поначалу сообщалось о пяти пострадавших. За последние четыре часа их количество выросло вдвое.

Из-за взрыва на АЗС частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов. Сейчас специалисты энергетической компании «Дагэнерго» работают над восстановлением подачи света. По факту инцидента управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Клиники в Махачкале переведены в режим повышенной готовности.