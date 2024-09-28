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На заправках в Дагестане выявили более 4,5 тысяч нарушений безопасности

В ходе проверок автозаправочных станций в Дагестане было выявлено более 4,5 тыс. нарушений требований промышленной безопасности, сообщает пресс-служба Минэнерго республики. Накануне в пригороде Махачкалы произошел взрыв на АЗС, в результате погибли десять человек, среди них — двое детей, пострадали 11 человек. 28 сентября объявлен в Дагестане днем траура

По информации ведомства, всего в регионе зарегистрировано 678 заправок. Среди наиболее распространенных нарушений на АЗС в Дагестане Минэнерго назвало:

  • установка дополнительных резервуаров для хранения сжиженного углеводородного газа без проектной документации;
  • размещение площадки для слива сжиженного углеводородного газа с нарушениями проектной документации;
  • отсутствие сигнализаторов загазованности;
  • нарушение сроков проведения экспертиз промышленной безопасности технических устройств.

По итогам проверок было сформировано 315 материалов. Сотрудники прокуратуры подали 149 исковых заявлений в суд о приостановке работы станций и 166 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении. Первый замминистра энергетики и тарифов республики Динислам Иманмурзаев подчеркнул, что соблюдение всех требований промышленной безопасности на АЗС поможет предотвратить трагедии.

Взрыв на заправке в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы произошел 27 сентября около 17:30 мск. Площадь пожара составила примерно 500 кв. м. Возгорание было локализовано в 18:44 мск. Здание АЗС оказалось полностью разрушено, несколько машин были повреждены. В Карабудахкентском районе ввели режим ЧС. Управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ольга Семеновых

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