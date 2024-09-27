При взрыве на АЗС в Махачкале погибли четыре человека

В поселке Новый Хушет под Махачкалой произошел взрыв на АЗС с последующим возгоранием. Врио министра здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов сообщил, что, по предварительным данным, погибли четыре человека. По данным местной газеты «Новое дело», речь идет о заправке Рlus возле Хушетского поворота. На место происшествия выехал глава Дагестана Сергей Меликов.

Поначалу Ярослав Глазов сообщил о трех погибших (его слова приводил ТАСС). Позднее в разговоре с «Известиями» врио министра подтвердил, что число погибших предварительно увеличилось до четырех. «РИА Новости» со ссылкой на региональный центр катастроф пишет, что среди погибших — ребенок.

«Бригады скорой медицинской помощи направлены для экстренного спасения пострадавших при взрыве на заправке в пос. Новый Хушет»,— говорится в сообщении регионального минздрава в Telegram. Число пострадавших при взрыве не приводится.

«Взрыв на автозаправке на федеральной трассе. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Оперативно дал поручения всем ведомствам по оказанию помощи. В первую очередь — медицинской. Каждого, кто стал жертвой трагедии, мы обязательно поддержим»,— написал в Telegram глава Дагестана.

«Известия» опубликовали видео с места происшествия. На нем люди несут в машину скорой помощи раненого. На фоне виден густой черный дым и огонь. МЧС России сообщило о стягивании сил к месту происшествия.

«Новое дело» опубликовало видео с моментом взрыва. На нем видно, что к моменту взрыва на АЗС уже был пожар. Сколько всего взрывов было на станции — неизвестно. По данным дагестанской прокуратуры, первый взрыв произошел около 17:30 по местному времени (совпадает с мск).