Режим ЧС ввели в районе Дагестана после взрыва на АЗС

В Карабудахкентском районе Республики Дагестан, где накануне произошел взрыв на автозаправочной станции, ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили местные власти. Границы ЧС определены в пределах территории села Агачаул, режим действует с 23:00 27 сентября и до особого распоряжения.

По информации МЧС, в результате взрыва погибли десять человек, среди них — двое детей, пострадали 11 человек. Как сообщил Глава Дагестана Сергей Меликов, 28 сентября объявлено в регионе днем траура. Открытое горение на АЗС ликвидировано.

Cпециалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии по результатам исследований не выявили превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения в зоне жилой застройки рядом с заправкой. Об этом пишет Роспотребнадзор Дагестана в Telegram.

Взрыв на заправке произошел 27 сентября около 17:30 мск. Здание АЗС в результате взрыва оказалось полностью разрушено. В результате происшествия было частично нарушено электроснабжение у жителей близлежащих районов. По факту инцидента управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ольга Семеновых