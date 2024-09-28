Число погибших во время взрыва АЗС в Дагестане увеличилось до 12 человек

Число погибших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы увеличилось на одного — до 12 человек. Ранее было известно о 11 погибших, среди которых двое детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взрыв на АЗС в в районе села Новый Хушет в Дагестане

Фото: Кадр из видео очевидца Взрыв на АЗС в в районе села Новый Хушет в Дагестане

Фото: Кадр из видео очевидца

«Количество погибших выросло до 12»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального МЧС.

Вчера, 27 сентября, в Дагестане взорвалась автозаправочная станция Новый Хушет. ЧП произошло в Карабудахкентском районе, там ввели режим ЧС. По всей республике объявлен день траура. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Минэнерго республики сообщали, что в ходе проверок автозаправочных станций в Дагестане было выявлено более 4,5 тыс. нарушений. В августе 2023 года произошел взрыв на АЗС в Махачкале. В результате погибли 35 человек, пострадало более 100.

Подробности прошлогоднего ЧП — в материале «Ъ» «Обвиняемый испытал шок до ареста».

Лаура Кеффер