В Дагестане объявят траур после взрыва на АЗС

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что принял решение объявить в Дагестане 28 сентября днем траура. При взрыве на заправке погибли 10 человек, пострадал 21.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, выразив соболезнования семьям погибших в результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы, призвал ответственных за безопасность заправочных станций сделать выводы, «не исключая возможные меры административного характера».

«К сожалению, в последнее время за игнорирование и несоблюдение элементарных законодательных норм, правил и требований к безопасности мы платим очень дорогой ценой. Это касается многих сфер нашей жизни»,— приводит слова премьера пресс-служба правительства.

Обеспечение безопасности на АЗС должно контролироваться регулярно и комплексно, отметил господин Абдулмуслимов, особенно с учетом того, что большое количество таких объектов на сегодняшний день находятся на густонаселенных участках, в черте городов.

«Ответственным за функционирование и безопасность заправочных станций на всех уровнях необходимо сделать соответствующие выводы, не исключая возможные меры административного характера»,— заключил он

Юлия Рыбина, Махачкала