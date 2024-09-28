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Коммерсантъ FM
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Число погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане возросло до 11

В Дагестане, где накануне в пригороде Махачкалы взорвалась автозаправочная станция, спасатели МЧС извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего, сообщила пресс-служба ведомства. Так, в результате взрыва пострадали 22 человека, 11 из которых погибли, двое из них — дети. В Дагестане объявили субботу, 28 сентября, днем траура в память о жертвах взрыва на АЗС.

Вечером 27 сентября на заправке в поселке Новый Хушет произошел взрыв, за которым последовало возгорание. Здание АЗС в результате взрыва оказалось полностью разрушено. Площадь пожара составила примерно 500 кв. м. Открытое горение на заправке было локализовано через несколько часов. В Карабудахкентском районе ввели режим ЧС. По факту происшествия управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело.

Минэнерго Дагестана провело проверки заправок в регионе, в ходе которых выявило более 4,5 тыс. нарушений требований промышленной безопасности. Прокуратура подала 149 исковых заявлений в суд о приостановке работы станций и 166 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Ольга Семеновых

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