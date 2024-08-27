Главные новости к утру 27 августа

Арест Павла Дурова в Париже продлили до 28 августа. Французские следователи допросили сопровождавших его телохранителя и ассистентку и отпустили, сообщило Le Figaro со ссылкой на источник.

Глава Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил, что администрация президента США Джо Байдена в 2021 году оказывала давление на корпорацию и требовала цензурировать контент о COVID-19.

Цифровые платформы Ozon, «Авито» и Wildberries по просьбе «Ъ» подвели промежуточные итоги акции по сбору помощи жителям Курской области, пострадавшим от военных действий.

Как стало известно «Ъ», СКР завершил расследование уголовного дела в отношении руководства промышленной группы «Новик» и глав страховых компаний, задействованных в преступных схемах.

ООН прекратила поставку гуманитарной помощи жителям сектора Газа после распоряжения Израиля об эвакуации нескольких районов города Дейр-эль-Балах.

По данным «Ъ», один из старейших звукозаписывающих лейблов в РФ «Союз Мьюзик» вышел из числа партнеров крупнейшего цифрового дистрибутора контента Zvonko Digital.

SpaceX перенесла на 28 августа запуск коммерческой миссии Polaris Dawn, в рамках которой непрофессиональные астронавты впервые в истории выйдут в открытый космос.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».