ООН прекратила поставку гумпомощи в Газу из-за эвакуации города Дейр-эль-Балах

Сотрудники ООН прекратили доставку гуманитарной помощи жителям сектора Газа после распоряжения Израиля об эвакуации нескольких районов города Дейр-эль-Балах, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя организации. Он подчеркнул, что ООН не уходит из анклава.

В Дейр-эль-Балахе ООН координирует большую часть гуманитарной деятельности. Руководство ООН официально не объявляло о приостановке гумпомощи, однако в текущих условиях эта работа невозможна, рассказал собеседник Bloomberg. Представители ООН связываются с израильскими чиновниками по поводу решения ситуации. Как отмечает Reuters, ЦАХАЛ потребовал эвакуировать районы Дейр-эль-Балаха 25 августа.

Приостановка помощи может сорвать организованную ООН вакцинацию, которую планировалось начать в конце этой недели. Для этого в сектор Газа доставили вакцину от полиомиелита для 1,255 млн человек. Первый подтвержденный случай в анклаве был зафиксирован в середине августа. Заболевание обнаружили у десятимесячного младенца.