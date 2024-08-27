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Коммерсантъ FM
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SpaceX перенесла на сутки запуск миссии Polaris Dawn из-за утечки гелия

Американская компания SpaceX перенесла на 28 августа запуск коммерческой миссии Polaris Dawn, в рамках которой непрофессиональные астронавты впервые в истории выйдут в открытый космос. Запуск, запланированный на 27 августа, перенесен из-за утечки гелия.

Ракета SpaceX Falcon 9

Ракета SpaceX Falcon 9

Фото: Joe Skipper, Reuters

Ракета SpaceX Falcon 9

Фото: Joe Skipper, Reuters

«Команды внимательно изучают утечки гелия. Запуск состоится не ранее среды, 28 августа»,— говорится в сообщении SpaceX в соцсети X. Запуск запланирован со стартового комплекса 39А в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида.

Миссию Polaris Dawn возглавит и профинансирует миллиардер Джаред Айзекман. Помимо него в составе экипажа бывший пилот ВВС США Скотт Потит, ведущий инструктор SpaceX по тренировкам экипажей кораблей «Крю Дрэгон» Сара Джиллис и сменный директор миссий в ЦУПе SpaceX Анна Менон. До сих пор в открытый космос выходили только сотрудники космических агентств разных стран.

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