Главные анонсы 27 августа

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично возглавит миссию агентства на Курскую АЭС.

Тверской суд Москвы приступит к пересмотру дела о взятке в 3 млрд руб. в отношении беглого экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой.

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит жалобу «Южуралзолото ГК» на решение уральского управления Ростехнадзора о приостановке добычи на 90 суток на карьерах компании.

На Хованском кладбище в Москве состоятся похороны журналиста, литератора, бывшего игрока телеклуба «Что? Где? Когда?» Александра Бялко.

Мировой судебный участок №418 Пресненского района Москвы рассмотрит дело о расторжении брака между певицей Алсу и предпринимателем Яном Абрамовым.

Пройдут матчи третьего тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

В Китае запланирован визит помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана/ В программе встреча с министром иностранных дел страны Ван И.

В Софии запланировано приведение к присяге нового правительства Болгарии во главе с Димитаром Главчевым, которое будет работать до парламентских выборов, намеченных на 27 октября.

В Турции пройдет визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

На мысе Канаверал запланирован запуск коммерческого корабля Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя туристами.