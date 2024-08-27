Цукерберг заявил о цензуре в соцсетях из-за давления администрации США

Глава Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил, что администрация президента США Джо Байдена в 2021 году оказывала давление на корпорацию и требовала цензурировать контент о COVID-19. Об этом он сообщил в письме председателю юркомитета Палаты представителей США Джиму Джордану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Цукерберг

Фото: Пресс-служба Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) Марк Цукерберг

Фото: Пресс-служба Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta)

«В 2021 году высокопоставленные должностные лица администрации Байдена, включая Белый дом, неоднократно оказывали давление на наших сотрудников в течение месяцев, чтобы они цензурировали определенный контент о COVID-19, включая юмор и сатиру»,— говорится в письме, которое комитет опубликовал в соцсети X. Решение по удалению контента тем не менее оставалось за платформой, утверждает господин Цукерберг.

Во время пандемии COVID-19 в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) было удалено более 20 млн публикаций за нарушение запрета на распространение дезинформации о COVID-19. После ареста в Париже основателя Telegram Павла Дурова владелец соцсети X Илон Маск заявил, что Марку Цукербергу не грозит задержание, поскольку «он ограничивает свободу слова и дает правительствам тайный доступ к данным пользователей».

Лусине Баласян