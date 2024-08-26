Le Figaro: телохранителя и ассистентку Дурова отпустили после допроса

Французские следователи допросили телохранителя и ассистентку арестованного в Париже основателя Telegram Павла Дурова, которые «постоянно сопровождают его», сообщило Le Figaro со ссылкой на источник. После их отпустили. Арест господина Дурова продлен до 28 августа. Накануне прокуратура уточняла, что имеет право продлить арест до 96 часов.

Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Предположительно, писали СМИ, вместе с ним в Париж прилетели его охранник и бизнес-коуч Юлия Вавилова. В тот день у основателя Telegram был запланирован ужин.

26 августа прокуратура Парижа сообщила, что задержание Павла Дурова связано с расследованием 12 преступлений, среди которых администрирование онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованными группами; соучастие в хранении детской порнографии, в наркотрафике и мошенничестве. Обвинение господину Дурову ни по одному из этих пунктов не предъявлено.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Уволок Дурова».