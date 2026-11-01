В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты
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Московский аэропорт Домодедово и Жуковский приостановили работу, сообщили в Росавиации. Они не принимают и не отправляют самолты. Меры приняты для обеспечения безопасности, добавили в ведомстве.
Остальные аэропорты Московского авиаузла — Шереметьево и Внуково — работают в штатном режиме.
Обычно подобные ограничения вводят из-за ударов БПЛА по российским регионом. Мэр столицы Сергей Собянин и руководство Подмосоквья не сообщали о налетах беспилотников.
Новость обновлена в 0:21 мск. Добавлена информация об ограничениях в работе аэропорта Домодедово.