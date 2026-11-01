Axios: Нетаньяху попросил Трампа атаковать Иран после выборов в США

Сейчас господин Трамп склоняется к тому, чтобы дать шанс переговорам — и этот подход вызывает обеспокоенность у Биньямина Нетаньяху, сообщили собеседники портала. Axios отмечает, что президент США действует по двум направлениям одновременно — пытается добиться возобновления переговоров с Ираном и одновременно готовится к возобновлению боевых действий. Господин Трамп действовал точно так же перед операцией «Эпическая ярость», сообщает портал.