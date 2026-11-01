Axios: Нетаньяху попросил Трампа атаковать Иран после выборов в США
Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Израилья Биньямином Нетаньяху. По информации Axios, политики обсудили статус переговоров США с Ираном и сроки возможного возобновления боевых действий. Израильский премьер подталкивает коллегу возобновить бомбадировки Ирана, говорят источники издания.
Сейчас господин Трамп склоняется к тому, чтобы дать шанс переговорам — и этот подход вызывает обеспокоенность у Биньямина Нетаньяху, сообщили собеседники портала. Axios отмечает, что президент США действует по двум направлениям одновременно — пытается добиться возобновления переговоров с Ираном и одновременно готовится к возобновлению боевых действий. Господин Трамп действовал точно так же перед операцией «Эпическая ярость», сообщает портал.
В прошлом месяце американские СМИ сообщали о подготовке США к «короткой, но интенсивной» военной операции против Ирана. По информации CNN, американские войска на Ближнем Востоке будут готовы начать «потенциально крупные» операции против Ирана «в течение 96 часов после получения приказа».