В Алешках завершился режим тишины
Лантратова сообщила о завершении режима тишины в Алешках
Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области завершился, сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Россия и Украина выполнили условия локального перемирия — это позволило доставить помощь жителям и эвакуировать из города тех, кто решил его покинуть, написала она в Telegram.
Гуманитарную миссию получилось организовать благодаря совместной работе с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп, отметила госпожа Лантратова.
Сейчас стороны прорабатывают продолжение гуманитарных миссий, добавила она. «Важно сохранить взаимодействие, которое помогло людям, и сделать доставку гуманитарных грузов регулярной»,— сообщила омбудсмен.
Режим прекращения огня в Алешках действовал с 27 октября. В городе, который находится на линии боевого соприкосновения, на момент начала гуманитарной операции жили 2-6 тыс. человек. По оценкам Мелании Трамп, при эвакуации город покинули 750 человек. Тем, кому негде было остановиться, разместили в пункте временного размещения в Краснодарском крае.