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Коммерсантъ FM
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Курских беженцев одевает вся страна

Интернет-сервисы ведут сбор денег и вещей для вынужденных переселенцев

Цифровые платформы Ozon, «Авито» и Wildberries по просьбе “Ъ” подвели промежуточные итоги стартовавшей 21 августа акции по сбору помощи жителям Курской области, пострадавшим от военных действий. К понедельнику в рамках «сервисов адресной помощи» собрано более 440 млн руб. сертификатами и баллами, десятки тонн продуктов. В Ozon уточнили, что чаще всего беженцы заказывают одежду, кухонную утварь и средства связи. В Минцифры РФ отметили, что для переселенцев есть 1,4 млн вакансий по всей стране.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Об акции помощи пострадавшим от боевых действий жителям Курской области 21 августа объявили в Минцифры РФ. В ведомстве сообщили, что запустить «сервисы адресной помощи» предложили Ozon и «Авито». Воспользоваться механизмом смогут граждане, подавшие через портал «Госуслуги» заявление на выплаты как покинувшие свое жилье. В ведомстве давали понять, что идентифицировать пострадавших будут по номеру телефона, подчеркивая важность его совпадения в заявлении на портале «Госуслуги» с контактными данными на цифровых платформах.

В Ozon по просьбе “Ъ” рассказали, что к 26 августа перечислили от лица компании бонусные баллы на 270 млн руб. в личные кабинеты пострадавших жителей. «Баллы можно потратить на покупку товаров на специальной витрине»,— пояснили в маркетплейсе, заверив, что выставлены товары Ozon «по сниженным ценам» и предложения присоединившихся к акции 9 тыс. продавцов. Скидки на товары — от 50% и выше — доступны лишь пострадавшим, рассказали в маркетплейсе. Беженцы использовали больше половины баллов «на покупку нужных вещей»: одежды, кухонной утвари, мелкой бытовой техники и средств связи. Корреспондент “Ъ”, заглянув на витрину, обнаружил что популярностью пользуются наборы из пяти пар мужских носков и из четырех коробок пшеничной крупы, литровый шампунь от перхоти, бумажные полотенца и термосы. Граждане также приобрели для помощи беженцам 340 тыс. сертификатов (на 500 руб. каждый), которые в Ozon обещают отправлять пострадавшим, чтобы те отоваривали их на маркетплейсе. Треть сертификатов «уже активирована», добавили в Ozon. Наконец, маркетплейс отчитался о запуске страницы с фуд-банком «Русь» с продуктами питания, водой, средствами личной гигиены, бытовой химией и другими товарами первой необходимости. В первый день акции покупатели приобрели на этой странице товары для беженцев на 6 млн руб.

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что эвакуации из региона из-за боевых действий подлежат 180 тыс. человек. Более 120 тыс. уже были на тот момент, по словам чиновника, вывезены из опасных районов в другие населенные пункты и регионы. По данным МЧС РФ, в 28 регионах работают 197 пунктов временного размещения (ПВР), где находятся 11,5 тыс. человек.

В «Авито» сообщили, что в ходе акции опубликовали «более ста» объявлений о предоставлении бесплатных комнат, квартир и домов для пострадавших. В Минцифры также отметили раздел «Работа с проживанием» портала «Авито Работа» с 1,4 млн подобных вакансий по стране.

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В Wildberries ограничились сообщением об отправке пострадавшим нескольких десятков тонн продуктов с долгим сроком хранения и постельных принадлежностей. В маркетплейсе затруднились уточнить, о каких именно продуктах идет речь, сказав лишь: «Данные товары выбраны по запросу региона».

Гендиректор Zecurion (разработчик систем защиты конфиденциальной информации) Алексей Раевский предполагает, что сертификаты Ozon отсылаются пострадавшим гражданам в виде СМС-кода. Поэтому в случае их идентификации через портал «Госуслуги» с использованием телефонного номера эксперт расценивает возможность мошенничества в данной сфере как «очень низкую». «Конечно, теоретически мошенники могут узнать номер пострадавшего и перехватывать СМС или же сделать дубликат сим-карты. Но это сложный многоступенчатый вариант, который мошенники обычно применяют для получения доступа к онлайн-банкам, а не к пятисотрублевым сертификатам»,— рассуждает он.

Александр Воронов

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