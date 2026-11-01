Прокату техники не покатило
Число новых договоров лизинга за девять месяцев упало до шестилетнего минимума
В лизинговых компаниях отмечают сокращение инвестиций, числа новых договоров (до 215 тыс. за девять месяцев, что стало минимумом с 2020 года) и рост повторной реализации ранее изъятого имущества. По итогам 2026 года эксперты прогнозируют умеренный рост розничного сегмента в пределах 10%. На рынок будут оказывать давление высокая стоимость финансирования, замедление темпов снижения ключевой ставки и параметры госбюджета.
Число новых договоров лизинга по итогам девяти месяцев 2026 года составило 215 тыс., сократившись за год на 6% и достигнув минимума с 2020 года. Такие результаты приводит «Эксперт РА» со ссылкой на данные Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц… («Федресурс»). При этом количество переданных в лизинг предметов выросло на 3%, до 304 тыс. Однако рост числа переданных предметов не означает пропорционального оживления рынка. Как отмечают в «Эксперт РА», часть прироста объясняется изменением порядка раскрытия сведений на «Федресурсе» — рекомендовано указывать каждый предмет лизинга отдельной карточкой, а не объединять их в одной записи.
О сокращении масштабов частного бизнеса свидетельствует и отчетность компаний. По данным отчетности по РСБУ (то есть по конкретным компаниям, а не по группам) 15 лизингодателей, чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) по итогам девяти месяцев 2026 года составили 1,25 трлн руб., что лишь на 3% выше прошлогоднего показателя. Однако без учета госкомпаний (ГТЛК и «Росагролизинг») ЧИЛ сократился на 22%.
Участники рынка обращают внимание на то, что заметную долю в продажах составляет повторный лизинг ранее изъятого имущества. В «Европлане» и «Альфамобиле» около половины реализуемого стока уходит в повторный лизинг (см. “Ъ” от 9 сентября). Совокупный сток двух компаний составляет порядка 10 тыс. автомобилей, а ежемесячные продажи — около 2 тыс. машин. «Реализация изъятого составляет примерно 20–30% нового бизнеса, этот уровень держится с 2025 года»,— рассказал гендиректор «Европлана» Илья Ноготков. В «Интерлизинге» доля продаж изъятой техники в повторный лизинг достигает около 60%. По словам директора по правовым вопросам и работе с проблемной задолженностью ГК «Интерлизинг» Сергея Шишкина, с начала года сток компании вырос на 19% в штуках и на 10% в рублях.
Актуальность повторного лизинга обусловлена тем, что новое оборудование существенно дороже, отмечают эксперты. «Значительная часть изымаемой в 2025 году техники находилась в эксплуатации менее года и лишь формально относится к категории бывшей в употреблении»,— поясняет младший управляющий директор рейтинговой службы НРА Павел Жолобов. «Сейчас это особенно выгодно: предложения на такую технику одни из лучших на рынке и по цене, и по условиям финансирования, а решения принимаются гораздо быстрее»,— отмечает и Сергей Шишкин. Относительно ликвидные активы в среднем реализуются за три-шесть месяцев с дисконтом около 10% от рыночной стоимости, тогда как продажа сложной спецтехники, требующей юридической очистки, может занять до года с дисконтом свыше 40%. По словам коммерческого директора «Флит Лизинга» Руслана Моллаева, наибольшая доля по возвратному лизингу приходится на грузовые автомобили и специальную технику — сегменты, которые в последние годы переживают кризис.
22 процента
составило совокупное сокращение чистых инвестиций в лизинг у 13 крупнейший частных лизинговых компаний по итогам девяти месяцев 2026 года
Участники рынка ожидают, что стоки изъятой техники будут сокращаться и до конца 2026 года, и в следующем, но без обвала. По оценке Сергея Шишкина, до конца года сток может сократиться на 10% «за счет маркетинговой активности и уменьшения новых изъятий». Помешать этим планам может кризис в отраслях, где работают основные клиенты компании,— «перевозке, строительстве, сельском хозяйстве, лесной промышленности и добыче полезных ископаемых», отмечает он. По оценке Павла Жолобова, с учетом высоких процентных ставок и ограниченной деловой активности бизнеса сокращение стоков в 2027 году возможно в пределах 15–25% от текущих уровней.
В отношении роста бизнеса по итогам этого года оценки довольно консервативные. Во «Флит Лизинге» ожидают, что розничный сегмент лизинга вырастет до 10%, в том числе за счет спроса в ноябре-декабре перед повышением утилизационного сбора. Однако полноценной стабилизации рынка в компании пока не прогнозируют — высокая стоимость финансирования, замедление снижения ключевой ставки и параметры бюджета сдерживают инвестиции бизнеса в обновление парков.