Прокату техники не покатило

Актуальность повторного лизинга обусловлена тем, что новое оборудование существенно дороже, отмечают эксперты. «Значительная часть изымаемой в 2025 году техники находилась в эксплуатации менее года и лишь формально относится к категории бывшей в употреблении»,— поясняет младший управляющий директор рейтинговой службы НРА Павел Жолобов. «Сейчас это особенно выгодно: предложения на такую технику одни из лучших на рынке и по цене, и по условиям финансирования, а решения принимаются гораздо быстрее»,— отмечает и Сергей Шишкин. Относительно ликвидные активы в среднем реализуются за три-шесть месяцев с дисконтом около 10% от рыночной стоимости, тогда как продажа сложной спецтехники, требующей юридической очистки, может занять до года с дисконтом свыше 40%. По словам коммерческого директора «Флит Лизинга» Руслана Моллаева, наибольшая доля по возвратному лизингу приходится на грузовые автомобили и специальную технику — сегменты, которые в последние годы переживают кризис.