Главные новости за 16 июля. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

Временно исполняющий обязанности главы Воронежа Сергей Петрин стал первым кандидатом на пост мэра без приставки «врио».

Ночью и утром беспилотники атаковали Белгородскую, Воронежскую и Курскую области — в совокупности пострадали шесть человек. Также при ударах БПЛА по Курской области днем и вечером были ранены водитель комбайна и пожарный.

Оперштаб Белгородской области решил ограничить доступ в 14 приграничных населенных пунктов региона, которые регулярно подвергаются атакам ВСУ.

Торги на право пользования участком недр в Тамбовской области за 2 млрд рублей отменили.

Глава Белгородской области заявил, что с начала СВО в регионе погибли более 200 мирных жителей, еще свыше тысячи пострадали.

Администрация Воронежа опубликовала два тендера по поиску банков для открытия кредитных линий на 2 млрд рублей.

Бывшему белгородскому депутату Сергею Фуглаеву снова отказали в освобождении из колонии.

Областной суд вернул в муниципальную собственность более 28 га земли в Семилукском районе.

Экс-глава Моршанской табачной фабрики не смог оспорить изъятие квартир и машиномест в пользу государства.