Главные новости за 16 июля. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов
Временно исполняющий обязанности главы Воронежа Сергей Петрин стал первым кандидатом на пост мэра без приставки «врио».
Ночью и утром беспилотники атаковали Белгородскую, Воронежскую и Курскую области — в совокупности пострадали шесть человек. Также при ударах БПЛА по Курской области днем и вечером были ранены водитель комбайна и пожарный.
Оперштаб Белгородской области решил ограничить доступ в 14 приграничных населенных пунктов региона, которые регулярно подвергаются атакам ВСУ.
Торги на право пользования участком недр в Тамбовской области за 2 млрд рублей отменили.
Глава Белгородской области заявил, что с начала СВО в регионе погибли более 200 мирных жителей, еще свыше тысячи пострадали.
Администрация Воронежа опубликовала два тендера по поиску банков для открытия кредитных линий на 2 млрд рублей.
Бывшему белгородскому депутату Сергею Фуглаеву снова отказали в освобождении из колонии.
Областной суд вернул в муниципальную собственность более 28 га земли в Семилукском районе.
Экс-глава Моршанской табачной фабрики не смог оспорить изъятие квартир и машиномест в пользу государства.