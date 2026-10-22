Посол России назвал условие для возобновления прямых рейсов с Черногорией
Лукашик: прямые рейсы между Москвой и Подгорицей возможны после отмены санкций
Прямое авиасообщение между Россией и Черногорией может быть восстановлено только после того, как Подгорица откажется от санкций в отношении Москвы. Об этом заявил посол в Черногории Александр Лукашик в интервью ТАСС.
Господин Лукашик подчеркнул, что спрос на возобновление прямых рейсов остается значительным. При этом в 2022 году страна присоединилась к санкциям Евросоюза против России и закрыла воздушное пространство для российских самолетов.
С 1 ноября 2026 года в Черногории вводится визовый режим для граждан России. Россияне, имеющие визу, а также въезжающие в страну до 31 октября, сохранят право находиться там без оформления дополнительных документов в первые 30 дней с даты пересечения границы.