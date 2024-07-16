Более 200 белгородцев погибли и еще свыше тысячи были ранены с начала СВО

С начала спецоперации в Белгородской области погибли более 200 человек и еще свыше 1,1 тыс. были ранены. Об этом сообщил ТАСС губернатор Вячеслав Гладков.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 29 боеприпасов и 46 беспилотных летательных аппаратов. В результате атак пострадали три человека, разрушения получили 12 жилых помещений и десять автомобилей, повреждены линии электроснабжения.

Самую крупную украинскую атаку с начала СВО регион пережил 30 декабря 2023 года. При обстреле центра Белгорода с помощью запрещенных кассетных ракет «Ольха» и реактивных снарядов чешской системы залпового огня Vampire (большая их часть была перехвачена) погибли 25 человек, в том числе пятеро детей; были ранены 109 человек.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Мы должны пережить это вместе».

Алина Морозова

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